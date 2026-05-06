وزارة الصحة وهيئة وقاية تدشنان الدليل التوعوي الشامل حج بصحة لموسم 1447هـ بثماني لغات عالمية

إطلاق دليل توعوي متكامل بثماني لغات لتعزيز الوقاية الصحية لضيوف الرحمن في حج 1447هـ، يتناول مكافحة الإجهاد الحراري والعدوى التنفسية وسلامة الغذاء وفق رؤية 2030.

في إطار سعي المملكة العربية السعودية الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتجسيداً لروح العناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة لخدمة الحجاج، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الصحة العامة المعروفة باسم وقاية الدليل التوعوي الشامل والمخصص لموسم حج عام 1447هـ.

يأتي هذا الدليل تحت شعار ملهم هو حج بصحة، والذي يعكس الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تحويل التجربة الصحية للحاج من مجرد تقديم الرعاية العلاجية عند الحاجة إلى تعزيز الوقاية الاستباقية والوعي الصحي المبكر. وتندرج هذه المبادرة النوعية ضمن مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، وهو أحد البرامج الأساسية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى رفع جودة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المستفيدين، بما يضمن أداء المناسك في بيئة صحية آمنة ومستدامة تخفف من الضغوط على المنشآت الصحية وتزيد من طمأنينة الحجاج.

ويقدم الدليل محتوى تفصيلياً ومخصصاً يتناسب مع كافة مراحل رحلة الحاج الصحية، حيث تبدأ الإرشادات من مرحلة ما قبل السفر، متضمنة الاشتراطات الصحية الأساسية التي يجب استيفاؤها لضمان جاهزية الجسم البدنية والنفسية. ويركز الدليل بشكل موسع على محاور الوقاية الصحية خلال فترة التواجد في المشاعر المقدسة، وفي مقدمتها الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس التي قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة المعهودة في المنطقة، حيث يقدم نصائح حول شرب السوائل بكثرة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

وبالتوازي مع ذلك، يولي الدليل أهمية قصوى للحد من انتشار العدوى التنفسية، خاصة في بيئات الكثافة البشرية العالية، من خلال تقديم إرشادات حول غسل اليدين بانتظام، واستخدام المعقمات، والالتزام بآداب العطس والسعال، مما يساهم في تقليل احتمالات تفشي الأمراض الموسمية بين الحجاج من مختلف أنحاء العالم. علاوة على ذلك، يشتمل الدليل على قسم حيوي مخصص للإسعافات الأولية، حيث يوضح خطوات الاستجابة السريعة والفعالة في الحالات الطارئة، وهو ما يهدف إلى تمكين الحاج من التصرف بحكمة وهدوء قبل وصول الفرق الطبية المختصة، مما قد يسهم في إنقاذ حياة الكثيرين أو تقليل حدة الإصابات.

كما يخصص الدليل جزءاً هاماً للفئات ذات الأولوية، مثل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة كالسكري والضغط، حيث يتم تقديم توجيهات دقيقة حول كيفية إدارة حالتهم الصحية، والانتظام في تناول الأدوية، ومراقبة المؤشرات الحيوية لتجنب حدوث مضاعفات صحية قد تعيق أداء المناسك. وفي سياق متصل، تضمن الدليل إرشادات صارمة لتعزيز سلامة الغذاء، تشمل طرق التخزين الصحيحة وتجنب الأطعمة المكشوفة، وذلك للوقاية من حالات التسمم الغذائي التي قد تحدث نتيجة التلوث أو سوء الحفظ.

ومن أجل ضمان وصول هذه الرسائل الصحية والوقائية إلى أكبر شريحة ممكنة من ضيوف الرحمن، فقد تم إعداد الدليل بثماني لغات عالمية مختلفة تشمل العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والفارسية، والإندونيسية، والتركية، والملايوية. هذا التنوع اللغوي يعكس إدراك وزارة الصحة وهيئة وقاية للتنوع الثقافي والجنسي للحجاج، ويسعى إلى إزالة أي عوائق لغوية قد تحول دون فهم التعليمات الصحية والالتزام بها.

وأكدت الجهتان المنظمتان أن هذا العمل ليس مجرد إصدار عابر، بل هو جزء من استراتيجية مستمرة لتطوير المحتوى التوعوي المعتمد على البراهين العلمية، بهدف ترسيخ السلوكيات الوقائية كنمط حياة لدى الحاج. وفي ختام هذا الجهد، دعت وزارة الصحة وهيئة وقاية جميع ضيوف الرحمن إلى ضرورة الاطلاع الدقيق على محتويات هذا الدليل والاستفادة من كافة الإرشادات الواردة فيه عبر الروابط الرقمية المتاحة، لضمان رحلة إيمانية ميسرة ومحفوفة بالسلامة والصحة.





