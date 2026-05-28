وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقا مع إليزابيث جين كارول، التي اتهمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحرش الجنسي.

أفادت شبكة سي إن إن نقلا عن مصادر بأن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقا مع الكاتبة والصحفية إليزابيث جين كارول ، التي اتهمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحرش الجنسي.

وقالت مصادر الشبكة إن التحقيق يتمحور حول شهادة كارول المزعومة خلال دعويين قضائيتين رفعتهما ضد ترامب، والتي خسر الرئيس الأمريكي كلاهما. ففي مايو 2023، أمرت المحكمة ترامب بدفع 5 ملايين دولار لكارول، وفي يناير 2024، أصدرت هيئة المحلفين حكما بدفع ويستند تحقيق وزارة العدل الجديد إلى شهادة كارول عام 2022، حين زعمت أنها لم تتلق أي دعم مالي خارجي للدعوى. إلا أنه تبين لاحقا أن الملياردير ريد هوفمان تكفل بجزء من تكاليفها القانونية.

وأشارت سي إن إن إلى أن هذا مثال آخر على محاولات وزارة العدل لملاحقة أعداء ترامب الشخصيين القدامى بناء على طلبه. ووجهت إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في أبريل 2026، والذي يعتبره الرئيس الأمريكي شخصية محورية في المحاولة المزعومة لاستخدام النظام القانوني ضده، تهمة تهديد حياة ترامب. وفي أكتوبر 2025، وجهت إلى ليتيتيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، والتي كانت قد تولت سابقا قضية ترامب، تهمة الاحتيال.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تعتزم الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب المتهم باغتصاب صحفية، في قضية تعود لتسعينات القرن الماضي رغم قرار قضائي بعدم اختصاصها





