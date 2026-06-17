كشفت حملات رقابية مشتركة في مصر عن استخدام تجار لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم الخطيرة في عصير القصب الشعبي لتغيير لونه وإيهام المستهلك بأنه طازج، مما يمثل خطراً صحياً وجريمة غش تجاري. تتبع الوزارة والهيئة انتشار المادة في عدة محافظات وتتحرك للضبط.

مع تزايد انتشار استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في الأسواق ال مصر ية، Particularly في مشروب القصب الشهير، بدأت وزارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات رقابية مكثفة للتصدي لهذه المادة الخطيرة التي يحول العصير الطبيعي إلى منتج سام.

أسفرت هذه الحملات خلال أقل من يومين عن رصد مخالفات خطيرة تتعلق باستخدام المادة لتغيير لون وخواص عصير القصب بالمخالفة للمعايير الصحية، حيث تم ضبط محلات كبرى تستعملها في عدة محافظات بالوجه البحري والصعيد. ثاني أكسيد التيتانيوم مركب يعطي اللون الأبيض ويزيد من بريق المنتجات، ويستخدم أساساً في مستحضرات التجميل والدهانات، واستخدامه في الأغذية يمثل خطراً كيميائياً وجريمة غش تجاري لأنه يخفي حالة المنتج الفعلية وقد يجعل الفاسد يبدو صالحاً.

عصير القصب، المشروب الشعبي الأرخص والأكثر انتشاراً في مصر، سريع التلف وتغير لونه، مما يدفع بعض التجار لإضافة المادة لتفتيح لونه وإيهام المستهلك بأنه طازج. خبير وزارة التموين في جودة الأغذية أكد أن اللون الأبيض الناتج يخفي السم، لذا أصدرت الوزارة تعليمات فورية للمديريات بالتحرك.

مديريات التموين تنفذ NOW حملات بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وبرعاية وزارة الداخلية، وتم ضبط المادة في محافظات عديدة مثل القليوبية وسوهاج والمنيا والغربية والفيوم، مما يدل على انتشار واسع من الإسكندرية إلى الصعيد. 应根据 خبراء، يجب الإبلاغ فوراً عن أي تغير في لون العصير؛ فطبيعته أخضر فاتح أو ذهبي، وإذا مال للون أبيض ناصع فهو مغشوش. أيضاً، ثبات اللون طويلاً دون رواسب أو تغير للون زيتي أو أخضر غامق يعني إضافة مواد كيميائية.

الدكتورة سماح نوح، رئيسة قسم الإرشاد البيطري، أوضحت أن ثاني أكسيد التيتانيوم محظور دولياً في الأغذية، وقد أوقفه الاتحاد الأوروبي منذ أربع سنوات بسبب آثاره السلبية المحتملة على المدى البعيد. الدراسات تربطه بالتغيرات الخلوية والإجهاد التأكسدي. من جانبه، قال أبو إسماعيل، مالك محل عصير في القليوبية، إن بعض التجار يعرضون عليه شراء المادة بزعم توفيرها، وملعقة واحدة تكفي لتفتين 50 لتراً من العصير إلى اللون الأبيض وتحافظ عليه طويلاً.

كما كشف عن استخدام مادة "السكارين" كبديل للسكر في العصائر، حيث 5 جرامات توفر 10 كيلوغرامات سكر (ما يعادل 300 جنيه)، مما يحقق أرباحاً على حساب الصحة. وأضاف أن المادة تستخدم أيضاً في مشروب "السوبيا" البيضاء، وغشها أخطر لأنه يحتوي على بدائل بن تتفاعل مع المادة. في الختام، هذهCampaignات تؤكد سعي الدولة لحماية المستهلك من الغش التجاري الخطير الذي يهدد الصحة العامة





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