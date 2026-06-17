أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر بتوجيه من القيادة السياسية، مع اشتراط تقديم النادي مشروعاً متكاملاً لاستغلال الأرض الجديدة.

أعلنت وزارة الشباب وال رياضة المصرية يوم الأربعاء انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر . وجاء هذا القرار بتوجيه من القيادة السياسية التي أمرت بالإسراع في إتمام إجراءات تخصيص قطعة أرض جديدة للنادي في منطقة مميزة بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

وقد اشترطت الوزارة أن يقدم نادي الزمالك مشروعاً متكاملاً من النواحي الهندسية والمالية والقانونية لاستغلال الأرض المخصصة له. وأكدت وزارة الرياضة في بيان رسمي أن هذا التخصيص يأتي في إطار اهتمام الدولة بتعزيز دور الأندية الرياضية وخاصة الشعبية منها في دعم القيم الإنسانية والتنشئة الاجتماعية السليمة واكتشاف المواهب الرياضية. كما شدد وزير الشباب والرياضة على أهمية التعاون البناء بين جميع مؤسسات الدولة وإدارة النادي للوصول إلى أفضل الحلول المتعلقة بإنشاء الفرع الجديد في منطقة 6 أكتوبر.

وأضاف الوزير أن التخصيص تم بناءً على دراسات فنية وتخطيطية شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تعظيم الاستفادة من المشروع وتوفير المتطلبات اللازمة لتلبية احتياجات أعضاء النادي وجماهيره. وتعود جذور الأزمة إلى قيام وزارة الإسكان بسحب الأرض القديمة المخصصة للزمالك، مما دفع إدارة النادي ولاعبيه إلى التوجه بمناشدة إلى رئاسة الجمهورية للتدخل وإنقاذ المشروع. وقد وجه الرئيس المصري بالنظر في طلبهم، مما أدى إلى التكشف عن الإجراءات الحكومية اللازمة لتخصيص أرض بديلة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الدولة لدعم الأندية الرياضية的历史ية والمؤثرة في المشهد الرياضي والاجتماعي المصري، حيث يعد نادي الزمالك أحد older الأندية ذات القاعدة الجماهيرية الواسعة and يلعب دوراً هاماً في تنمية الرياضة والشباب





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