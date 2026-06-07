وزارة الرياضة تعلن طرح 5 أندية للتخصيص والمنتخب السعودي للسيدات يفوز على سريلانكا

وزارة الرياضة السعودية تعقد مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تخصيص ناديي النجمة والأخدود وطرح 5 أندية جديدة، بينما يحقق المنتخب السعودي للسيدات فوزاً كبيراً على سريلانكا في معسكره ببانكوك.

تستعد وزارة ال رياضة السعودية لعقد مؤتمر صحافي يوم الاثنين المقبل في مقرها بالرياض، يتوقع أن يشهد الإعلان عن مستجدات مهمة في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

من المنتظر أن يكشف المؤتمر عن الجهات الاستثمارية التي ستستحوذ على ناديي النجمة والأخدود، حيث علمت مصادر مطلعة أن نادي النجمة سينتقل إلى ملكية شركة الوسائل السعودية التابعة لرجل الأعمال محمد الخريجي. كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن طرح خمسة أندية سعودية جديدة ضمن المرحلة المقبلة من مشروع التخصيص، دون الكشف رسمياً عن هويتها بعد، لكن المصادر تشير إلى أن نادي الاتفاق من بين المرشحين.

يأتي هذا الإعلان استكمالاً لجهود وزارة الرياضة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاع الرياضي، ورفع كفاءة الأندية مالياً وإدارياً بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي سياق متصل، واصل المنتخب السعودي الأول للسيدات تحضيراته المكثفة بمعسكره الإعدادي في العاصمة التايلاندية بانكوك، محققاً فوزاً عريضاً على منتخب سريلانكا بأربعة أهداف دون رد في مباراة ودية جمعتهما اليوم.

فرض أخضر السيدات سيطرته منذ البداية، منهياً الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف سجلتها البندري مبارك (هدفان) وأميرة أبو السمح (هدفان أيضاً). وواصل المنتخب تفوقه في الشوط الثاني معززاً تقدمه بهدف رابع حمل توقيع البندري مبارك مجدداً. تأتي هذه المباراة ضمن برنامج فني بقيادة المدير الفني الإسباني لويس كورتيس، يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات قبل الاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع منتخب لاوس ودياً في العاشر من يونيو، ثم يخوض لقاء آخر معه في الثالث عشر من الشهر نفسه. يمثل هذان الحدثان مؤشرين واضحين على التطور الذي تشهده الرياضة السعودية على جميع المستويات. فمن ناحية، يعكس مشروع التخصيص اهتمام المملكة بجذب الاستثمارات وتطوير البنية الإدارية والمالية للأندية، مما يعزز الاستدامة والاحترافية. ومن ناحية أخرى، يؤكد الأداء المتميز لمنتخب السيدات التزام المملكة بدعم الرياضة النسائية وتطويرها، تماشياً مع رؤية 2030 الطموحة.

وكشفت مصادر لـالشرق الأوسط أيضاً عن أن صندوقاً استثمارياً بقيادة إبراهيم المهيدب، الرئيس السابق لنادي النصر، يدرس فرصة الاستحواذ على النادي، مع احتمال انضمام النجم كريستيانو رونالدو كشريك في الصفقة. وفي تطور آخر، فعّلت إدارة نادي الاتحاد بند شراء اللاعب الكاميروني ستيفان كيلر بشكل نهائي من نادي أيل ليماسول بعد مستوياته المميزة خلال الإعارة، كما توصل نادي الفيحاء لاتفاق مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

هذه التحركات تؤكد ديناميكية القطاع الرياضي السعودي وانفتاحه على الاستثمارات والتغييرات الهيكلية





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