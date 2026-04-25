وزارة الحج والعمرة تشدد على أهمية الحصول على تصريح الحج لضمان سلامة الحجاج

أكدت وزارة الحج والعمرة أن الالتزام بتصريح الحج يعزز أمن وسلامة الحجاج، ويساهم في إدارة الحشود بكفاءة وتيسير أداء المناسك. وحذرت من الحملات غير المرخصة والإعلانات المضللة.

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية على أهمية الالتزام بالحصول على تصريح الحج لجميع الراغبين في أداء هذه الفريضة العظيمة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان أمن و سلامة الحجاج وتيسير أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضحت الوزارة أن الحصول على التصريح ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو عنصر أساسي في منظومة متكاملة تهدف إلى إدارة الحشود بكفاءة عالية، وتوزيعهم بشكل متوازن على مختلف المواقع المقدسة خلال أوقات الذروة، مما يقلل من الازدحام ويضمن سلاسة الحركة. كما أن التصريح يساهم بشكل كبير في رفع مستوى جاهزية الخدمات الميدانية المقدمة للحجاج، سواء كانت خدمات صحية أو أمنية أو لوجستية، حيث يتم تخصيص الموارد وتوزيعها بناءً على أعداد الحجاج المعتمدة في كل حملة.

وشددت وزارة الحج والعمرة على أن مخالفة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحج تعرض المخالفين لعقوبات نظامية صارمة، والتي قد تشمل الغرامات المالية أو حتى المنع من أداء الحج في المستقبل. وأكدت الوزارة أن هذه العقوبات ليست مجرد إجراءات قمعية، بل هي ضرورية للحفاظ على أمن وسلامة جميع الحجاج، وضمان عدم إعاقة حركة الآخرين أو التأثير سلبًا على كفاءة الخدمات المقدمة.

وحذرت الوزارة بشكل خاص من الوقوع ضحية للحملات غير المرخصة والإعلانات المضللة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي غالبًا ما تكون تهدف إلى استغلال الراغبين في الحج وتقديم خدمات غير مطابقة للمواصفات أو غير آمنة. وأهابت الوزارة بالحجاج التحقق من تراخيص الحملات قبل الحجز والتأكد من أنها معتمدة من قبل الجهات الرسمية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن استمرارها في التنسيق الوثيق مع مكاتب شؤون الحجاج في مختلف دول العالم، بهدف تعزيز التوعية بالإجراءات النظامية المتعلقة بالحج، وتزويد الحجاج بالمعلومات والإرشادات اللازمة قبل سفرهم إلى المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه الإرشادات معلومات حول كيفية الحصول على التصريح، والأنظمة والقواعد التي يجب عليهم الالتزام بها أثناء أداء المناسك، وأرقام هواتف الطوارئ التي يمكنهم الاتصال بها في حالة الحاجة إلى المساعدة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود التوعوية تهدف إلى دعم التزام الحجاج بالأنظمة، وتسهيل تنظيم رحلتهم منذ مراحلها الأولى، وضمان حصولهم على تجربة حج آمنة ومريحة. وكررت الوزارة شعارها المميز 'لا حج بلا تصريح'، مؤكدة أنه يمثل حجر الزاوية في جهودها لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الحج تصريح الحج وزارة الحج والعمرة أمن الحجاج سلامة الحجاج

United States Latest News, United States Headlines