وزارة البيئة والمياه والزراعة تصدر ضوابط جديدة لتعبئة وتغليف الخضروات والفواكه

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط جديدة لتعبئة وتغليف الخضروات والفواكه في أسواق النفع العام، بهدف تعزيز جودة وسلامة المنتجات الزراعية، وحماية صحة المستهلكين، والحفاظ على البيئة. وتشمل الضوابط اشتراطات حول بطاقة المنتج الزراعي، وأنواع العبوات المستخدمة، ومواصفات التعبئة والتغليف.

أصدرت وزارة البيئة والمياه و الزراعة ضوابط واشتراطات جديدة ل تعبئة وتغليف ال خضروات وال فواكه في أسواق النفع العام ، وذلك بهدف تعزيز جودة وسلامة المنتجات الزراعية، وحماية صحة المستهلكين، والحفاظ على البيئة. وتتضمن هذه الضوابط والاشتراطات عدة جوانب رئيسية، بداية من بطاقة المنتج الزراعي التي تعتبر بمثابة هوية للمنتج، وصولًا إلى أنواع العبوات المستخدمة، ومواصفات التعبئة والتغليف التي تضمن الحفاظ على المنتج من التلف والتلوث.

وتؤكد الوزارة على ضرورة التزام جميع المنتجين والموردين بهذه الاشتراطات لضمان سلاسة عمليات التداول والتوزيع، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة للمنتجات الزراعية المعروضة في الأسواق.\من بين أهم الاشتراطات التي حددتها الوزارة، ضرورة وضع ملصق على كل عبوة من عبوات المنتجات الزراعية المخصصة للبيع، ويجب أن يتضمن هذا الملصق معلومات شاملة عن المنتج، مثل اسم المنتج المحدد، والوزن الصافي الذي يوضح الكمية الموجودة في العبوة، وتاريخ التعبئة الذي يحدد متى تم تعبئة المنتج، بالإضافة إلى بلد المنشأ الذي يكشف عن مصدر المنتج. كما يتضمن الملصق تفاصيل المورد أو المنتج، بما في ذلك رقم السجل الزراعي الخاص بالمورد أو المنتج، والاسم الكامل للمورد أو المنتج، والشعار الخاص به. كما تم التأكيد على أن العبوات يجب أن تكون مصنوعة من مواد مطابقة للمواصفات الغذائية المعتمدة، وأن تكون قادرة على تحمل الضغط أثناء عمليات النقل والتخزين، وأن تكون قابلة لإعادة التدوير للمساهمة في الحفاظ على البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تسمح العبوات بمرور الهواء الكافي داخلها للحفاظ على جودة المنتجات ومنع تلفها بسبب الرطوبة أو التخمر.\وفيما يتعلق بالعبوات الكرتونية، فقد اشترطت الوزارة أن تصنع من الورق المقوى المموج؛ وذلك لضمان قدرتها على تحمل ضغط التخزين، وتوفير حماية إضافية للمنتجات. كما يجب أن تحتوي العبوة على غطاء منفصل أو متصل من نفس المادة المستخدمة في صنع العبوة نفسها. أما بالنسبة للصناديق الكرتونية التي يتم وضعها على المنصات، فقد ألزمت الوزارة بتغطيتها من الخارج لحمايتها من التلوث أثناء عمليات التخزين والنقل. وسمحت الوزارة بأن تكون الأسطح الداخلية للصناديق مشمعة أو مطلية أو مشبعة بأي مادة مقاومة لنفاذية الرطوبة، على ألا تؤثر هذه المواد على جودة أو سلامة الثمار. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة لضمان صحة وسلامة الإنسان، وحماية البيئة من خلال توفير منتجات زراعية عالية الجودة وآمنة للاستهلاك، وتقليل الآثار السلبية المحتملة على البيئة. وتهدف الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى تحسين سلسلة الإمداد الزراعية، وتعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات الزراعية المحلية، وتشجيع الممارسات المستدامة في قطاع الزراعة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

وزارة البيئة الزراعة تعبئة وتغليف خضروات فواكه سلامة الغذاء أسواق النفع العام

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين