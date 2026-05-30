وزارة الصحة تعلن خلو موسم الحج 1447هـ من التفشيات الوبائية والمهددات الصحية

أعلنت وزارة الصحة السعودية خلو موسم حج 1447هـ من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية، مؤكدةً استقرار الحالة الصحية للحجاج رغم التحديات العالمية، ومشيدةً بجاهزية المنظومة الصحية والتكامل بين الجهات المعنية.

أعلنت وزارة الصحة السعودية في 30 مايو 2026 عن خلو موسم حج 1447هـ من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية تؤثر على الصحة العامة ، مؤكدةً استقرار الحالة الصحية لضيوف الرحمن طوال الموسم، رغم التحديات الوبائية العالمية المتزامنة والمستجدات الصحية الدولية التي استدعت أعلى مستويات الرصد والاستعداد.

وأكد وزير الصحة فهد عبدالرحمن الجلاجل أن هذا النجاح يعكس العناية الكبيرة التي توليها قيادة المملكة بصحة وسلامة الحجاج، ويجسد جاهزية المنظومة الصحية وتكاملها مع مختلف الجهات الحكومية. وأضاف أن المملكة تستشعر مسؤوليتها في حماية صحة الإنسان داخل حدودها وإسهامًا في السلامة الصحية عالميًا، نظرًا لاستضافتها هذا التجمع الإنساني الكبير الذي يجمع المسلمين من جميع دول العالم.

أشارت الوزارة إلى أن الموسم تزامن مع مستجدات وبائية دولية، من بينها تفشيات مرض إيبولا في عدة دول ورصد حالات مرتبطة بفيروس هانتا على المستوى الدولي، ما عزز أهمية الاستعداد المبكر والتقصي الوبائي المستمر والتنسيق الوطني والدولي. ولم يتم رصد أي حالة اشتباه أو حالة مؤكدة للأمراض الوبائية ذات التأثير على الصحة العامة، بما في ذلك فيروسي إيبولا وهانتا، بين الحجاج خلال الموسم.

بينت وزارة الصحة أن المنظومة الصحية عملت على مدار الساعة عبر خدمات وقائية وعلاجية وإسعافية وتوعوية متكاملة، إضافة إلى أعمال التقصي الوبائي والاستجابة السريعة والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المشاركة في الحج، ما مكّن الحجاج من أداء المناسك بأمان ويسر. أكدت الوزارة أن نجاح الموسم صحيًا هو امتداد للدعم غير المحدود من القيادة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية للمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

وأشادت بالدور المحوري للجنة الحج العليا برئاسة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبجهود اللجنة الدائمة للحج والعمرة بمكة المكرمة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وبمتابعة نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وكذلك جهود اللجنة الدائمة للحج والعمرة بالمدينة المنورة برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز. وثمّنت وزارة الصحة جهود الكوادر الصحية ورجال الأمن وجميع الجهات المشاركة في خدمة الحجاج، مشيدةً بالتفانٍ والكفاءة والتكامل الذي أظهروه طوال الموسم، وهو ما يعكس ريادة المملكة في إدارة الحشود وحماية الصحة العامة وتقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

موسم الحج التفشيات الوبائية الصحة العامة منظومة صحية الجهات الحكومية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوفه لعام 1447 هـأعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تكفله الشخصي بنفقات الهدي لـ 2500 حاج وحاجة من 104 دولة يشاركون في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك امتداداً لنهج المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصها على توفير كل ما يعين الحجاج على أداء مناسكهم في راحة وطمأنينة.

Read more »

أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم حج هذا العام 1447هنأ أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك...

Read more »

سلطان عُمان يهنّئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم حجّ هذا العام 1447هنأ سلطان عُمان هيثم بن طارق أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل...

Read more »

رئيس مجلس علماء باكستان يشيد بنجاح موسم حج 1447 ويثمن جهود القيادة السعوديةتهنئة رسمية من رئيس مجلس علماء باكستان للقيادة السعودية بمناسبة نجاح موسم حج 1447، مع الإشادة بتطوير منظومة الحج وفق رؤية 2030 والتدابير الأمنية واللوجستية المتقدمة.

Read more »

مفتي عام المملكة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1447رفع رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء مفتي عام المملكة...

Read more »

حج 1447 يسجل أحمالا تاريخية في المشاعر المقدسةبإشراف وزارة الطاقة، ومتابعة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أعلنت الشركة السعودية للطاقة نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، وتسجيل أحمال كهربائية تاريخية في المشاعر المقدسة،...

Read more »