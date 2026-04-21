وزارة الدفاع التركية تكشف تفاصيل المناورات العسكرية فلينتلوك 2026 في ليبيا

استعرضت وزارة الدفاع التركية تفاصيل المرحلة البحرية لمناورات القوات الخاصة فلينتلوك 2026 التي تُجرى في ليبيا بهدف تعزيز القدرات العملياتية ودعم سيادة واستقلال البلاد.

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان رسمي أصدرته يوم الثلاثاء عن تفاصيل حيوية تتعلق بالمرحلة البحرية من مناورات القوات الخاصة متعددة الجنسيات المعروفة باسم فلينتلوك 2026 والتي تحتضنها الأراضي الليبية في الوقت الراهن.

وأوضحت الوزارة في تدوينة نشرتها عبر منصتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه التدريبات الاستراتيجية التي تجمع نخبة من عناصر القوات الخاصة من الدول الصديقة والحليفة تمثل حجر زاوية في تطوير القدرات العملياتية المشتركة وتنسيق الجهود العسكرية الميدانية.

وأكدت الوزارة أن هذه المناورات لا تقتصر على الجانب التدريبي فحسب بل تعكس التزام تركيا الراسخ بتقديم دعم قوي لسيادة ليبيا والحفاظ على استقلالها وسلامة أراضيها في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة التي تعصف بالمنطقة.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الدفاع التركية عن كواليس العمليات التي شهدها يوم الثامن عشر من أبريل الحالي، حيث نفذت القوات المشاركة عمليات إنزال معقدة بالحبال من المروحيات في ميدان التدريب البحري بمدينة سرت. وقد تم تنفيذ هذه المناورات باستخدام مروحية إس إتش-70 المتمركزة على متن الفرقاطة التركية تي جي غي غاليبولو بالتعاون الوثيق مع فريق سات البحري التركي المتخصص، مما يعكس مستوى عالياً من التنسيق الفني والجاهزية القتالية بين الوحدات المشاركة.

تهدف هذه المرحلة البحرية إلى صقل مهارات الجنود في مواجهة التهديدات غير التقليدية وتأمين السواحل، فضلاً عن تعزيز التوافق العسكري بين القوى الدولية المشاركة وضمان سرعة الاستجابة في العمليات البحرية المتقدمة التي تتطلب دقة متناهية وتخطيطاً استراتيجياً محكماً.

من الجدير بالذكر أن تمرين فلينتلوك يمثل حدثاً عسكرياً سنوياً بارزاً تشرف عليه القيادة الأمريكية في إفريقيا المعروفة باسم أفريكوم منذ انطلاقه لأول مرة في عام 2005. ويعد هذا التمرين الأكبر من نوعه للقوات الخاصة في القارة الإفريقية، حيث يركز بشكل أساسي على تعزيز قدرات القوات المسلحة الوطنية للدول المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وحماية المجتمعات المحلية.

وتسعى هذه المبادرة إلى بناء شراكات أمنية مستدامة بين القوات الإفريقية والولايات المتحدة والشركاء الدوليين مثل تركيا، وذلك عبر تبادل الخبرات التكتيكية وتطوير العقائد العسكرية بما يضمن تحقيق الاستقرار طويل الأمد في القارة الإفريقية ومواجهة التنظيمات المتطرفة التي تهدد أمن المنطقة، مما يجعل من فلينتلوك منصة حيوية للتعاون العسكري الدولي الذي يعزز من مرونة الدول في حماية سيادتها ومصالحها الاستراتيجية.





