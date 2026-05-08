وزارة التعليم تتخذ إجراءات قانونية ضد مدرسة خاصة بسبب مخالفات جسيمة

باشرت وزارة التعليم إجراءات قانونية ضد إحدى المدارس الخاصة بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بالالتزام بالمعايير المهنية والاستعانة بالمعلمين بطريقة غير نظامية. وتولت الوزارة الإشراف المباشر على تشغيل المدرسة لضمان استقرار العملية التعليمية، مع توفير مقاعد دراسية لجميع الطلبة. وتسعى الوزارة إلى تمكين القطاع الخاص من خلال دعم المدارس ذات الجودة العالية والتعامل بحزم مع المدارس المخالفة.

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة ال تعليم باشرت إجراءات قانونية ضد إحدى المدارس الخاصة، وذلك في إطار جهودها الرقابية المستمرة على قطاع ال تعليم الأهلي، بعد اكتشاف مخالفات جسيمة تتعلق بالالتزام بالمعايير المهنية والاستعانة بالمعلمين بطريقة غير نظامية.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، كشفت التقارير الرقابية عن ممارسات غير متوافقة مع المعايير المهنية المعتمدة، بالإضافة إلى تجاوزات تنظيمية في أساليب التشغيل والمهام التعليمية داخل المدرسة. وأوضحت المصادر أن الوزارة تولت الإشراف المباشر على تشغيل المدرسة خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي، بهدف ضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلبة، مع استكمال الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة المخالفات المرصودة.

وأكدت ذات المصادر أن خطة الوزارة تضمنت توفير مقاعد دراسية لجميع الطلبة دون انقطاع، مع منح أولياء الأمور خيار نقل أبنائهم إلى مدارس خاصة أخرى. وفي حال عدم اتخاذ قرار النقل بنهاية العام الدراسي، ستتولى الوزارة توزيع الطلبة على المدارس الحكومية المتاحة لضمان استمرارية تعليمهم في بيئة آمنة ونظامية. وتسعى الوزارة إلى تمكين القطاع الخاص من خلال دعم المدارس ذات الجودة العالية والتعامل بحزم مع المدارس المخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الوزارة برفع جودة التعليم وضمان بيئة تعليمية آمنة ومتوافقة مع المعايير العالمية. كما أكدوا أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية حقوق الطلبة وأولياء الأمور، وضمان استقرار العملية التعليمية في جميع المدارس، سواء كانت حكومية أو خاصة. كما تم التأكيد على أن الوزارة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع التعليم، من خلال تطبيق الإجراءات الرقابية والتأديبية ضد أي مخالفات، بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم.

وأضافت المصادر أن الوزارة ستواصل متابعة الأداء التعليمي في المدارس الخاصة، مع توفير الدعم اللازم للمدارس التي تلتزم بالمعايير، بينما ستتعامل بحزم مع أي مخالفات جديدة. كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين الوزارة وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي بشكل عام، لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرسومة، وضمان مستقبل أفضل للطلاب





