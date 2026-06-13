وزارة الداخلية السعودية: ضبط 10725 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أفادت وزارة الداخلية السعودية، أن حملات ميدانية مشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن ضبط (10725) مخالفًا، منهم (5899) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3084) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1742) مخالفًا لنظام العمل.

أفادت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، أن حملات ميدانية مشتركة ل ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ، أسفرت عن ضبط (10725) مخالفًا، منهم (5899) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3084) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1742) مخالفًا لنظام العمل.

كما تم ضبط (1418) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، و(34) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. كما تم إحالة (14268) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1240) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7989) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به





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