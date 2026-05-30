وزارة الصحة تؤكد خلو موسم حج 1447هـ من التفشيات الوبائية رغم التحديات الصحية العالمية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن خلو موسم حج هذا العام 1447هـ من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية مؤثرة على الصحة العامة ، مؤكدةً أن الحالة الصحية لضيف الرحمن كانت مستقرة ومطمئنة طوال فترة الموسم.

جاء ذلك رغم التحديات الصحية العالمية التي تزامنت مع فترة الحج، بما في ذلك تفشيات مرض إيبولا في بعض الدول ورصد حالات مرتبطة بفيروس هانتا دوليًا، مما استدعى تعزيز أعلى مستويات الرصد والاستعداد والجاهزية. وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة اشتباه أو حالة مؤكدة للأمراض الوبائية ذات التأثير على الصحة العامة، ومنها فيروسا إيبولا وهانتا، بين الحجاج خلال الموسم.

وصرح معالي وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بأن نجاح موسم الحج صحيًا يعكس العناية الكبيرة التي توليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله- بصحة وسلامة ضيوف الرحمن، ويجسد جاهزية المنظومة الصحية السعودية وتكاملها مع مختلف الجهات الحكومية. وأضاف أن للمملكة التزامًا عالميًا بحماية الصحة العامة، ليس فقط داخل حدودها، بل كمساهم في سلامة الصحة العالمية، نظرًا لطبيعة التجمع الإنساني الكبير الذي يشهده الحج، حيث يأتي ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم ثم يعودون إلى بلدانهم بعد أداء المناسك.

وأوضحت وزارة الصحة أن المنظومة الصحية عملت على مدار الساعة خلال الموسم من خلال تقديم خدمات وقائية وعلاجية وإسعافية وتوعوية متكاملة، بالإضافة إلى أعمال التقصي الوبائي المستمر والاستجابة السريعة لأي حالات، والتنسيق الوثيق مع جميع الجهات الحكومية المشاركة في خدمة الحجاج. وبيّنت أن هذا النجاح الصحي هو امتداد للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وتخصيص جميع الإمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية للمحافظة على صحة وسلامة الضيوف.

وأشادت بالدور المحوري للجنة الحج العليا برئاسة وزير الداخلية، وللجنتي الحج الدائمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجهود الكوادر الصحية ورجال الأمن والجهات المشاركة كافة، مؤكدة أن ما تحقق يعكس ريادة المملكة في إدارة الحشود وحماية الصحة العامة وتقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن





