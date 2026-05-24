وزارة الداخلية: ضبط (7) مواطنين لمخالفة الأنظمة الحجية

أعلنت وزارة الداخلية ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة وافد و(7) مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (18) مخالفاً لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأصدرت «الداخلية» قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، شملت غرامات مالية تصل إلى (100.000) ريال بحق الناقلين ومن له علاقة بمخالفتهم، والسجن، والتشهير بهم، وغرامات مالية تصل إلى (20.000) ريال بحق المنقولين لمحاولتهم أداء الحج دون تصريح، وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في نقل المخالفين قضائياً. وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام والتوافق مع الأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج





