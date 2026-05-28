وزارة البلديات: رفع 16 ألف طن نفايات ومشاركة 17 ألف متطوع في خدمة حجاج 1447هـ

أعلنت وزارة البلديات والإسكان رفع أكثر من 16 ألف طن من المخلفات بالمشاعر المقدسة خلال حج 1447هـ، بمشاركة 17 ألف متطوع ضمن منظومة بلدية متكاملة.

أعلنت وزارة البلديات والإسكان، ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة، أن فرقها المتخصصة تمكنت خلال موسم حج 1447هـ من رفع أكثر من 16 ألف طن من ال مخلفات والنفايات في المشاعر المقدسة، وذلك ضمن منظومة تشغيلية واسعة استهدفت الحفاظ على البيئة الصحية خلال أيام الحج.

وقد اعتمدت منظومة النظافة على أكثر من 88 ألف وحدة نظافة موزعة داخل المشاعر، مدعومة بـ123 ضاغط نفايات و45 ألف حاوية و1,235 صندوقًا ضاغطًا، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف معدة وآلية شاركت في الأعمال التشغيلية والميدانية. وشارك في تنفيذ الأعمال أكثر من 22 ألف كادر بشري بين عمال ومراقبين وموظفين، إلى جانب تنفيذ أعمال الإصحاح البيئي في أكثر من 46 ألف موقع داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ بداية الموسم، شملت أعمال الرش والمعالجة الوقائية والتعقيم في المواقع ذات الكثافة العالية.

كما واصلت الفرق الميدانية أعمال إعادة التهيئة السريعة لمشعر منى عقب تصعيد الحجاج إلى عرفات، عبر إزالة المخلفات وغسل المواقع وتجهيز الممرات والساحات لاستقبال الحجاج بعد النفرة، ضمن خطط تشغيلية متواصلة. وأكدت الوزارة أن الأعمال الميدانية نُفذت عبر تنسيق مباشر بين فرق النظافة والإصحاح البيئي وغرف المتابعة، مما أسهم في استمرارية الخدمات ورفع كفاءة معالجة الملاحظات.

وفي إطار الجهود التطوعية، أفادت وزارة البلديات والإسكان بمشاركة أكثر من 17 ألف متطوع ومتطوعة حتى اليوم في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن منظومة التطوع البلدي الهادفة إلى دعم الجهود الميدانية والخدمية في مكة والمشاعر والمنافذ المؤدية إليها. وأوضحت أن أكثر من 5,100 متطوع يباشرون أعمالهم في المشاعر المقدسة عبر مسارات تطوعية ميدانية متنوعة، تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، ودعم التنظيم والإرشاد والتفويج أثناء تنقلهم بين المشاعر.

كما شارك المتطوعون في إرشاد الحجاج إلى مواقعهم، والمساندة في عمليات التفويج، والبحث عن المفقودين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع المستلزمات الضرورية كالمظلات وعبوات المياه والأدوات الصحية، مما يعزز راحتهم ويخفف من آثار الإجهاد الحراري. وأكدت الوزارة أن منظومة التطوع البلدي تمثل مسارًا داعمًا لرفع كفاءة الخدمات البلدية خلال الحج، وتعزيز مشاركة المجتمع في خدمة ضيوف الرحمن، بما يعكس قيم العطاء والتطوع ويجسد التكامل بين الجهات الحكومية والمتطوعين.

وأشارت إلى أن خططها التشغيلية لموسم حج 1447هـ تواصل أعمالها عبر منظومة ميدانية وخدمية متكاملة تشمل النظافة والإصحاح البيئي والرقابة البلدية والتطوع، بما يواكب كثافة الحركة في المشاعر، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بسلام. وتستمر الفرق الميدانية في أعمالها على مدار الساعة لضمان بيئة نظيفة وآمنة، مع التركيز على المواقع الأكثر ازدحامًا مثل جسر الجمرات ومخيمات منى وعرفة. كما تم تكثيف أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية والصحية لضمان سلامة الحجاج.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية المملكة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تطوير قطاع الحج والعمرة





