وزارة البلديات والإسكان: 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في الرياض ضمن مراحل التطوير والتداول

كشفت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في منطقة الرياض بلغ حوالي 71 مليون متر مربع، حيث تم توزيعها بين أراضٍ مكتملة التطوير وأخرى قيد التنفيذ أو دخلت التداول. وأشارت إلى أن إيرادات الرسوم دعمت 27 مشروعاً تنموياً، كما أصدرت أكثر من 60 ألف فاتورة منذ بداية العام. وأكدت أن مركز "إتمام" يقدم دعماً رقمياً شاملاً للملاك عبر 38 خدمة لتسريع التطوير وتحقيق أهداف رؤية 2030.

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في منطقة الرياض التي بلغت حوالي 71 مليون متر مربع، مما يعكس التأثير المتزايد لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة على تعزيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية.

وقد بينت الوزارة أن هذه المساحات موزعة على ثلاث فئات رئيسية: 29 مليون متر مربع تشكل الأراضي التي اكتمل تطويرها، و20 مليون متر مربع دخلت مرحلة التداول الفعلي، و21 مليون متر مربع لا تزال قيد مراحل التطوير. هذا التوزيع يؤكد التعامل الجاد مع الأراضي غير المستغلة ويدعم زيادة المعروض العمراني في المنطقة.

كما أشارت إلى أن إيرادات الرسوم أسهمت في دعم 27 مشروعاً تنموياً وعمرانياً في منطقة الرياض، مما يعزز تحسين البنية التحتية والخدمات البلدية ويواكب النمو الحضري المتسارع في العاصمة. من ناحية التطبيق، أعلنت الوزارة عن إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض منذ بداية العام الجاري، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية المطلوبة وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

وأضافت أن النظام يوفر للمكلفين فرصاً للاستفادة من المهل النظامية المخصصة لتطوير أراضيهم ضمن ضوابط فنية دقيقة، مما يساعد في تسريع وتيرة التطوير وتحويل الأراضي البيضاء إلى مشاريع عمرانية منتجة وفاعلة. وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" يقدم دعماً متواصلاً لملاك الأراضي البيضاء من خلال منظومة رقمية متكاملة تشمل 38 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات مبسطة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأكدت الوزارة أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك عبر الخدمات التطويرية يسهم بشكل فاعل في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تستهدف بناء مدن أكثر تنظيماً واستدامة وجودة للحياة





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