وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات تنظيم الحج لعام 1447 هـ

أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات والترتيبات لتنظيم موسم حج 1447 هـ، بهدف ضمان سلامة الحجاج وتيسير أداء المناسك. تشمل الإجراءات تحديد مواعيد الدخول إلى مكة، وإيقاف إصدار تصاريح العمرة، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المختصة.

في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم حج عام 1447 هـ، أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة من ال إجراءات والترتيبات الهادفة إلى ضمان سلامة الحج اج وتيسير أداء مناسك الحج في أجواء آمنة ومريحة. تهدف هذه ال إجراءات إلى تنظيم عملية الدخول إلى العاصمة المقدسة، وضمان التزام الجميع بالتعليمات والأنظمة، وذلك انطلاقًا من حرص المملكة على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة.

وتشمل هذه الإجراءات عدة نقاط رئيسية، تبدأ بتحديد مواعيد وإجراءات دخول المقيمين إلى مكة المكرمة، وصولًا إلى تحديد مواعيد مغادرة المعتمرين وإيقاف إصدار تصاريح العمرة في فترة معينة. كما تؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المحددة والتعاون مع الجهات المختصة، مع الإشارة إلى أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض مرتكبيها للعقوبات القانونية.

من أبرز الإجراءات المعلنة، يُشترط على المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة اعتبارًا من يوم الاثنين 25 شوال 1447 هـ الموافق 13 أبريل 2026م، الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم حركة الدخول إلى مكة المكرمة وضمان عدم الاكتظاظ، مما يساهم في الحفاظ على سلامة الحجاج. وسيُمنع دخول غير الحاصلين على هذه التصاريح، مع استثناء بعض الفئات، مثل حاملي هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديهم تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة صادر إلكترونيًا من خلال “أبشر أفراد” و”بوابة مقيم” بالتكامل التقني مع منصة “تصريح”.

كما حددت الوزارة آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة وهو يوم السبت 1 ذي القعدة 1447 هـ الموافق 18 أبريل 2026 م. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة “نسك” لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى، وذلك ابتداءً من يوم السبت 1 ذي القعدة 1447 هـ الموافق 18 أبريل 2026 م وحتى يوم الأحد 14 ذي الحجة 1447 هـ الموافق 31 مايو 2026 م. هذه الخطوات تهدف إلى تخفيف الضغط على الخدمات وتسهيل مهمة الحجاج.

في سياق متصل، شددت وزارة الداخلية على عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 1 ذي القعدة 1447 هـ الموافق 18 أبريل 2026 م. يؤكد هذا الإجراء على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لموسم الحج، وتخصيص دخول مكة المكرمة للحجاج المصرح لهم. وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة للحجاج، وضمان سلاسة أداء المناسك.

وفي الختام، دعت وزارة الداخلية جميع الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. يمثل هذا التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والالتزام بالتعليمات ركيزة أساسية لنجاح موسم الحج وتحقيق الأهداف المرجوة من تسهيل أداء الفريضة في جو من الطمأنينة والأمان.





الصحة تحدد إجازة الحج لموظفي التشغيل الذاتي: 15 يوماً مرة واحدةأعلنت وزارة الصحة عن تحديد إجازة الحج لموظفي برنامج التشغيل الذاتي بمدة 15 يوماً متواصلة، تُمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة، مع شروط محددة للتقديم والموافقة. الإجازة تشمل عطلة عيد الأضحى وتُمنح بين 4 و23 ذي الحجة 1447.

