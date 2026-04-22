وزارة العدل تؤكد: لا رجعة في الوقف بعد التوثيق

أكدت وزارة العدل السعودية اليوم الأربعاء، عدم إمكانية التراجع عن الوقف بعد إتمام إجراءات توثيقه وإصدار الوثيقة الرسمية الخاصة به. وأوضحت الوزارة أن الوثائق الصادرة وفقًا لنظام التوثيق تتمتع بقوة الإثبات القانونية، وتعتبر سندًا تنفيذيًا ملزمًا فيما تتضمنه من التزامات، ويجب على المحاكم العمل بموجبها دون الحاجة إلى تقديم أي بينات إضافية، كما لا يجوز الطعن في صحتها.

وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء هذه الوثائق لا يتم إلا من خلال حكم قضائي نهائي، يستند إلى أسباب محددة مثل مخالفة الإجراءات الشرعية والنظامية المتبعة في التوثيق، أو إثبات تزوير الوثيقة بعد إجراءات مرافعة قانونية كاملة ومستوفية للشروط الشرعية والنظامية. ويُعرّف الوقف في الشريعة الإسلامية والقانون بأنه حبس أو تخصيص مال من الأموال القابلة للانتفاع، مع الحفاظ على أصل المال نفسه وعدم التصرف فيه بشكل يغير من طبيعته أو يفقده.

ويشترط في الوقف أن يكون المال الموقوف مباحًا شرعًا، وأن يكون الانتفاع به موجهًا نحو مصارف خيرية أو برية معتمدة. ويُقصد بقطع التصرف في الوقف أنه لا يحق للواقف (الشخص الذي أوقف المال) أو لناظر الوقف (الشخص المسؤول عن إدارة الوقف) بيع أو هبة أو إرث المال الموقوف، بل يجب الحفاظ عليه واستثماره لضمان استمرار الانتفاع به في المصارف المحددة. الوقف يعتبر تصرفًا دائمًا لا رجعة فيه بمجرد إتمامه وتوثيقه، وذلك لضمان تحقيق مقاصده الخيرية على المدى الطويل.

الوقف يختلف عن التبرع العادي في عدة جوانب رئيسية، حيث أن الوقف هو تبرع دائم وغير قابل للإلغاء، بينما التبرع العادي يمكن أن يكون مؤقتًا أو مشروطًا، ويمكن للمتبرع الرجوع فيه في بعض الحالات. كما أن المال الموقوف لا يجوز بيعه أو هبته، بينما المال المتبرع به يمكن التصرف فيه بحرية من قبل المتبرع له.

ولتوضيح الفرق بين الوقف والتبرع بشكل أعم، يمكن القول أن التبرع هو بذل المال أو المنفعة للغير دون مقابل، بقصد الإحسان والمعروف، وله صور متعددة مثل الصدقة، والهبة، والوصية، والقرض، والكفالة، بالإضافة إلى الوقف. أما الوقف، فهو نوع خاص من التبرع يتميز بدواميته وعدم قابليته للإلغاء، ويهدف إلى إنشاء مورد مستمر للإنفاق على مصارف خيرية محددة. ويعتبر الوقف من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لما فيه من نفع عام ودائم للمجتمع.

وتحرص وزارة العدل على تنظيم إجراءات الوقف وتوثيقها بشكل دقيق، لضمان حقوق الواقفين والمستفيدين، والحفاظ على أموال الوقف من الضياع أو التبديد. كما تعمل الوزارة على تطوير نظام التوثيق بشكل مستمر، لمواكبة التطورات الحديثة وتسهيل الإجراءات على المواطنين. إن التأكيد على عدم إمكانية التراجع عن الوقف بعد توثيقه يهدف إلى تعزيز الثقة في نظام التوثيق، وتشجيع الأفراد على الإقبال على الوقف كأداة فعالة للتنمية الاجتماعية والخيرية.

الوقف يمثل ركيزة أساسية من ركائز العمل الخيري في المجتمع الإسلامي، وله دور كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي والتخفيف من معاناة المحتاجين





