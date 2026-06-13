وزارة الحج والعمرة توقف 21 شركة عمرة عن العمل

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إيقاف 21 شركة عمرة عن تقديم الخدمات بعد تقييم الأداء للموسم الماضي، منها 15 لانخفاض الأداء و6 لمخالفات تنظيمية.

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إيقاف 21 شركة عمرة عن مزاولة نشاطها في تقديم الخدمات للمعتمرين، وذلك بناءً على نتائج تقييم الأداء للموسم الماضي. وأوضحت الوزارة أن الإيقاف شمل 15 شركة بسبب انخفاض مستوى أدائها وفق مؤشرات قياس الأداء المعتمدة، و6 شركات أخرى لارتكابها مخالفات للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق هذه الشركات، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمة. وأكدت الوزارة أن منظومة التقييم تعتمد على مؤشرات تشغيلية ورقابية دقيقة تقيس جودة الخدمات ومدى التزام الشركات بالضوابط والاشتراطات التنظيمية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوفير تجربة متميزة وآمنة للمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين مخالفات إدارية وتنظيمية، منها عدم الالتزام بمواعيد تسكين المعتمرين في الفنادق المتفق عليها، وتأخير الحافلات في نقلهم من وإلى المشاعر المقدسة، وتقديم خدمات لا ترقى للمستوى المطلوب. وأكدت الوزارة أن أنظمتها واضحة في معالجة مثل هذه المخالفات، وأنها ستستمر في تطبيق العقوبات بحزم على كل من يخالف التعليمات.

كما شددت على أهمية الالتزام بمعايير الجودة لضمان رضا ضيوف الرحمن، مشيرة إلى أن التقييم المستمر لشركات العمرة يمثل أداة رئيسية لتطوير القطاع ورفع مستوى الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المعتمرين. وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة الخدمات، تعمل على تحديث مؤشرات التقييم باستمرار وإدخال تقنيات جديدة لرقابة الأداء، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المعتمرين ومراقبة التزام الشركات. كما تتعاون الوزارة مع الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق رؤية 2030 التي تهدف إلى استقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، مما يتطلب تقديم خدمات عالية الجودة تضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن. وأكدت الوزارة أن تقييم شركات العمرة سيستمر بشكل دوري، ولن تتهاون مع أي تقصير يؤثر على حقوق المعتمرين أو جودة الخدمات، داعية جميع الشركات إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات لتحقيق أعلى مستويات الأداء والتميز





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الحج والعمرة إيقاف شركات تقييم الأداء مخالفات رؤية 2030

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