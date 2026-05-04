ورشة عمل بالرياض تبحث تعزيز نموذج الرعاية الصحية الحكيمة القائم على القيمة

ناقش خبراء ومختصون في القطاع الصحي سبل تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحكيمة في ورشة عمل بالرياض، مع التركيز على القيمة التي يحصل عليها المريض بدلًا من الكم. أكدت المشاركات على أهمية بناء منظومة متكاملة لقياس النتائج الصحية وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات.

عقد خبراء ومختصون في القطاع الصحي ورشة عمل مهمة في الرياض ، تركزت حول تعزيز تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحكيمة، وهو نموذج يضع القيمة التي يحصل عليها المريض في صميم عملية تقديم الخدمات الصحية، بدلاً من مجرد التركيز على حجم الخدمات المقدمة.

هذه الورشة، التي نظمتها جامعة الفيصل بالتعاون مع مركز الصحة الحكيمة، تمثل خطوة حاسمة نحو تحويل جذري في طريقة تصميم وتقييم الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية. لم تكن هذه مجرد مناقشة نظرية، بل كانت استعراضًا معمقًا للأسس النظرية والتطبيقية للصحة الحكيمة، مع تحليل دقيق للنماذج الدولية الناجحة، وتقييم واقع التطبيق الحالي في المملكة، بهدف تحديد أفضل السبل لتجاوز التحديات وتحقيق أقصى استفادة من هذا النموذج الواعد.

أكدت الدكتورة ريم البنيان، الرئيس التنفيذي لمركز الصحة الحكيمة، أن الصحة الحكيمة ليست مجرد مفهوم جديد، بل هي تحول نوعي يركز على تحقيق أفضل النتائج الصحية للمرضى مع استخدام أمثل للموارد المتاحة. وأوضحت أن تطبيق هذا النموذج يتطلب بناء منظومة متكاملة لقياس النتائج الصحية بشكل دقيق، وربط هذه النتائج بكفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية. هذا الربط ضروري لضمان أن كل ريال يتم إنفاقه في القطاع الصحي يترجم إلى تحسين حقيقي في صحة المواطنين وجودة حياتهم.

وأشارت إلى أن تعزيز هذا التوجه يساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الإنفاق الصحي، وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمراض المزمنة، وارتفاع الطلب على الرعاية الصحية. الورشة لم تغفل أهمية الصحة العامة، حيث شددت النقاشات على دورها المحوري في تحقيق مفهوم الصحة الحكيمة، مع التأكيد على ضرورة الاستثمار في الوقاية والتدخلات المبكرة، على الرغم من التحديات المرتبطة بطول الفترة الزمنية اللازمة لقياس آثار هذه التدخلات.

شملت الورشة نقاشات علمية معمقة حول مبادئ الصحة الحكيمة وتطورها في النظم الصحية العالمية، مع التركيز على دورها الاستراتيجي في تحسين جودة المخرجات الصحية ورفع كفاءة استخدام الموارد. تم استعراض نماذج دولية ناجحة في تطبيق الصحة الحكيمة، وتحليل واقع التطبيق في المملكة، بهدف الاستفادة من التجارب العالمية وتكييفها مع السياق المحلي. كما ركزت الورشة على أهمية قياس القيمة الصحية عبر مؤشرات دقيقة تشمل نتائج الرعاية الصحية، وتجربة المريض، وكفاءة الإنفاق.

وتم التأكيد على ضرورة إشراك جميع المستويات القيادية، بدءًا من مقدمي الرعاية في الخطوط الأمامية وصولًا إلى صناع القرار في الجهات التنظيمية والتمويلية، لضمان نجاح تطبيق هذا النموذج. شهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص، والجهات الأكاديمية، وشركات التأمين، والممولين، والمركز الوطني للتأمين الصحي، وشركة نوبكو، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا النموذج الواعد.

تهدف الورشة إلى تعزيز تبادل الخبرات وبناء فهم مشترك لتطبيقات الصحة الحكيمة، على أن يتم البناء على مخرجاتها في خطوات لاحقة يقودها مركز الصحة الحكيمة بالتعاون مع جامعة الفيصل، بهدف تطوير نموذج وطني متكامل للرعاية الصحية القائمة على القيمة





الصحة الحكيمة الرعاية الصحية جودة الخدمات الصحية كفاءة الإنفاق الصحي الرياض

