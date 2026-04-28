ورشة عمل لتعزيز دور الجمعيات في استدامة الغابات

نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ورشة عمل حول دور الجمعيات في تعزيز استدامة الغابات، بهدف تعزيز التعاون وتكامل الجهود نحو تحقيق الأهداف البيئية الوطنية والحفاظ على الغابات.

نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي و مكافحة التصحر ورشة عمل هامة بعنوان 'دور الجمعيات في تعزيز استدامة الغابات '، وذلك في إطار التزامه الراسخ بتعزيز التعاون المثمر مع كافة القطاعات المعنية، وترسيخ مبدأ تكامل الجهود الوطنية نحو تحقيق الأهداف البيئية الطموحة التي تتبناها المملكة.

تهدف هذه الورشة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الغابات الثمينة وإدارتها بشكل مستدام يضمن استمراريتها للأجيال القادمة. وقد شهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الجمعيات البيئية والمهتمين بالشأن البيئي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا الموضوع الحيوي. ركزت الورشة بشكل خاص على استعراض الدور المحوري الذي تلعبه الجمعيات في تحقيق الإدارة المستدامة للغابات، وتسليط الضوء على مجالات الشراكة الممكنة والواعدة مع هذه الجمعيات.

كما ناقشت الورشة سبل تمكين الجمعيات البيئية وتزويدها بالأدوات والمعرفة اللازمة للمساهمة الفعالة في حماية الغابات وتنميتها. ولم تغفل الورشة عن استعراض الآثار البيئية والاقتصادية الإيجابية للمبادرات والمشاريع المستدامة التي تنفذها الجمعيات، وكيف يمكن لهذه المشاريع أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

تم التأكيد على أن الإدارة المستدامة للغابات ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي نهج متكامل يرتكز على حماية الموارد الطبيعية الثمينة، والحفاظ على التنوع الأحيائي الغني الذي تتمتع به المملكة، والاستخدام المسؤول لهذه الموارد بطريقة تضمن الاستفادة منها على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية دون المساس بها أو الإضرار بها. كما تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، وتعزيز الشراكة الوثيقة مع الجمعيات غير الربحية بوصفها شريكًا رئيسيًا وفعالًا في حماية الغابات وتنميتها على أسس مستدامة تضمن استمراريتها للأجيال القادمة.

إن الجمعيات البيئية تمتلك خبرات ومعارف قيمة، بالإضافة إلى شبكات علاقات واسعة على المستوى المحلي والدولي، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في تحقيق أهدافها. تعتبر الغابات في المملكة العربية السعودية رئة خضراء حيوية، حيث تمتد على مساحة تقدَّر بنحو 2.7 مليون هكتار.

هذه الغابات متنوعة وتشمل غابات جبلية تتميز بتنوعها الأحيائي الفريد، وغابات ساحلية من أشجار المانجروف التي تلعب دورًا هامًا في حماية السواحل، بالإضافة إلى الغابات الموجودة في الأودية والمناطق الحضرية التي تساهم في تحسين جودة الحياة في المدن. يتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مسؤولية الإشراف على تنمية هذه الغابات وحمايتها من التدهور، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الغابات المتضررة نتيجة العوامل الطبيعية أو الأنشطة البشرية.

إن الغابات تمثل قيمة بيئية واقتصادية كبيرة للمملكة، حيث تساهم في تنظيم المناخ، وحماية التربة من التعرية، وتوفير الموارد الطبيعية، ودعم التنمية السياحية. لذلك، فإن الحفاظ على الغابات وإدارتها بشكل مستدام يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المملكة. المركز الوطني يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير وتنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى تعزيز دور المجتمعات المحلية في حماية الغابات، وتشجيع الممارسات المستدامة في إدارة الغابات، وتوعية الجمهور بأهمية الغابات ودورها في الحفاظ على البيئة.

كما يعمل المركز على تطوير تقنيات جديدة لإعادة تأهيل الغابات المتضررة، ومكافحة التصحر، وتحسين إدارة الموارد المائية في المناطق الغابية





المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي مكافحة التصحر استدامة الغابات الجمعيات البيئية الإدارة المستدامة

