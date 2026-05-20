ودّع رئيس مركز الشقيق 49 كشافًا من مفوضية الكشافة [دوت] إيزيزا» لجمعية التنمية الأهلية بالشقيق، والمتوجهين إلى مكة المكرمة للمشاركة في أعمال موسم حج

مصطفى قحل، رئيس [مركز] الشقيق، ودع وقتل 49 كشافةً من مفوضية الكشافة لجمعية التنمية الأهلية والشقيق، المتوجهين إلى مكة المكرمة للمشاركة في أعمال موسم حج هذا العام. على الرغم من ذلك، حثّ قحلّ على مضاعفة الجهد لإخلاص النية في خدمة ضيوف الرحمن.

ودّع رئيس مركز الشقيق مصطفى قحل، 49 كشافًا متطوعًا من مفوضية الكشافة ب جمعية التنمية الأهلية بالشقيق، والمتوجهين إلى مكة المكرمة للمشاركة في أعمال موسم حج هذا العام.

وحثّ \"قحل\" الكشافة خلال اللقاء على مضاعفة الجهد وإخلاص النية في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن تمثيل أبناء الشقيق في هذا المحفل الإسلامي العظيم شرف ومسؤولية، وعبّر عن فخره بما تقدمه جمعية التنمية الأهلية من برامج تطوعية نوعية تسهم في بناء جيل معطاء لوطنه، وغادر أفراد الكشافة المتطوعين الشقيق وسط دعوات الأهالي لهم بالتوفيق والعودة سالمين بعد أداء مهمتهم الإنسانية والوطنية





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جمعية التنمية الأهلية مركز الشقيق موسم حج طوعية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'صحة غزة' تطالب بتسريع الإجلاء الطبي لآلاف المرضى والجرحىالوزارة قالت إن مغادرة 49 مريضا خلال يومين عبر رفح والأردن لا تلبي الاحتياجات العاجلة لأكثر من 18 ألف مريض وجريح ينتظرون العلاج بالخارج.. | Anadolu

Read more »

اتحاد الكرة يعتمد تعديلات تاريخية ويؤجل النظام الأساسيعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ18 في مدينة الرياض، بمشاركة 45 عضوًا من أصل 49.واعتمدت الجمعية جدول أعمال الاجتماع، مع قرار تأجيل مناقشة تعديلات النظام الأساسي إلى الاجتماع المقبل، بهدف منح الأعضاء مزيدًا من الوقت لدراسة المقترحات المقدمة بشكل موسع.

Read more »

ارتفاع عدد الضحايا في سوق غبيش بـ'سواد الشرقية' إلى 77: حملة انتقامية ضد المدنيين تدفع ثمنها السودانيون #قصف_السوق #السودان #الهجمات_برعونةارتفعت حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف سوق مدينة غبيش بولاية غرب كردفان إلى 77 شخصًا، بعد مقتل 28 شخصًا وإصابة 49 آخرين، حيث أدت القصف إلى مقتل 28 شخصًا على الفور، وإصابة 49 آخرين بجروح متفاوتة، واصيب آخرون في القصف 9 منهم لاحقاً متأثرين بإصاباتهم. وأثار الهجوم موجة إدانات واسعة من قوى سياسية ومدنية سودانية اعتبرت أن استهداف الأسواق والتجمعات المدنية يمثل تصعيدًا خطراً في مسار الحرب الدائرة بالبلاد.

Read more »