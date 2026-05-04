وداع مؤثر للحجاج في إسطنبول وإطلاق مبادرة طريق مكة في بروناي

مشاهد إنسانية معبرة لوداع الحجاج في إسطنبول ضمن مبادرة طريق مكة، وافتتاح صالة المبادرة في مطار بروناي الدولي لتسهيل إجراءات الحج وتقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن.

مشاهد مؤثرة وعبقة بالإيمان شهدتها مدينة إسطنبول مع وداع أفواج الحجاج ضمن إطار مبادرة طريق مكة المباركة. هذه المبادرة ليست مجرد تسهيل لإجراءات الحج، بل هي تجسيد لرعاية المملكة العربية السعودية ل ضيوف الرحمن ، وتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات لهم منذ لحظة استعدادهم للسفر من بلدانهم وحتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة.

إنها رحلة إيمانية تبدأ من لاهور وتنتهي بخشوع في رحاب مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يجد الحجاج كل ما ييسر لهم أداء مناسكهم بكل أمان وراحة. في سياق متصل، أطلقت المملكة العربية السعودية صالة مبادرة طريق مكة في مطار بروناي الدولي، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون الدينية في بروناي دار السلام الحاج بدرالدين بن الحاج عثمان، ومعالي مستشار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي دار السلام صالح بن عبدالكريم الشيحة.

هذا الافتتاح يمثل خطوة هامة في توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من الدول، وتقديم خدماتها لعدد أكبر من الحجاج. تهدف مبادرة طريق مكة إلى الارتقاء بتجربة الحجاج، وتوفير خدمات عالية الجودة لهم، بدءًا من إصدار التأشيرات الإلكترونية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الدخول في مطار بلد المغادرة، وصولًا إلى ترميز وفرز الأمتعة، وتوفير وسائل نقل مريحة وآمنة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذه الخدمات المتكاملة تساهم في تخفيف الأعباء عن الحجاج، وتمكينهم من التركيز على أداء مناسكهم بقلوب مطمئنة.

تعد مبادرة طريق مكة نموذجًا فريدًا للتعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية. فهي ثمرة جهود مشتركة بين وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالإضافة إلى الشريك الرقمي (مجموعة stc).

هذا التعاون الوثيق يضمن تقديم خدمات متكاملة وفعالة للحجاج، وتحقيق أهداف المبادرة المتمثلة في تسهيل إجراءات الحج، وتحسين تجربة الحجاج، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كقبلة للمسلمين ومركزًا للخدمات الإسلامية. ومنذ إطلاقها في عام 2017م، استفاد من مبادرة طريق مكة أكثر من مليون ومائة وأربعة وخمسين ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعين حاجًا، مما يعكس نجاح المبادرة وأثرها الإيجابي على الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

إنها مبادرة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، وتوفير كل ما يضمن لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة





