وداعاً سيدة الشاشة الخليجية: نجوم العالم العربي ينعون حياة الفهد بكلمات مؤثرة

خيم الحزن على الوسط الفني العربي إثر وفاة الفنانة القديرة حياة الفهد بعد صراع مع المرض، حيث نعاها نخبة من نجوم الخليج والعالم العربي بعبارات تستذكر إرثها الفني الخالد ومسيرتها الإنسانية العظيمة.

خيم الحزن العميق على الوسط الفني الخليجي والعربي صباح اليوم الثلاثاء، إثر إعلان نبأ رحيل قامة الفن و سيدة الشاشة الخليجية القديرة حياة الفهد ، التي وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض، تاركة خلفها مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود من الزمن، وشكلت خلالها جزءاً أصيلاً من وجدان المشاهد العربي.

لقد كان خبر وفاتها بمثابة صدمة للكثيرين، حيث سارع نجوم الفن والإعلام في مختلف الدول العربية لنعي الراحلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستحضرين لحظاتهم معها وأعمالها الخالدة التي أرست قواعد الدراما الخليجية وساهمت في تشكيل ذكريات أجيال متعاقبة. وقد عبر الفنانون عن بالغ حزنهم بكلمات تفيض باللوعة والتقدير، حيث استذكرت الفنانة هدى حسين الأثر الطيب الذي تركته الراحلة في القلوب، بينما وصفها الإعلامي نيشان بصوت المرأة الكويتية الذي حمل هموم الناس وحكاياتهم بصدق نادر، مؤكداً أن الشاشة كانت تزداد حياة بوجودها. ومن جانبه، رثى الفنان محمد المنصور رفيقة دربه في الأعمال الدرامية بكلمات مؤثرة، داعياً لها بالرحمة والمغفرة، ومؤكداً أن إرثها الفني سيبقى شاهداً على تاريخ عريق من العطاء. كما شارك كل من الفنانين داود حسين، عبد المحسن النمر، وبدر الشعيبي صوراً جمعتهم بالفقيدة، معبرين عن خسارة قامة فنية كبيرة لا يمكن تعويضها، ومشيدين بدورها الإنساني والمهني الذي تجاوز حدود الفن ليصل إلى قلوب الجميع. لم يتوقف النعي عند حدود التمثيل، بل شمل نجوم الغناء والملحنين الذين عاصروها، حيث نعتها الفنانة أحلام واصفة إياها بالاستثنائية التي رحلت لتبقي خالدة في وجدان الأجيال، فيما استرجعت الفنانة نوال ذكريات العمر مع الأيقونة الراحلة. كما أشار الفنان حسين الجسمي ونبيل شعيل وفهد الكبيسي إلى التأثير العميق الذي تركته أعمالها في حياتهم المهنية والتربوية، خاصة المسلسلات التي نشأ عليها أبناء الخليج. مدير أعمالها يوسف الغيث لم يملك إلا الكلمات الصادقة ليعبر عن صدمته برحيلها، واصفاً إياها بالقامة التي كانت تدخل البسمة إلى كل بيت عربي. إن هذا الرحيل لا يمثل فقط خسارة لفنانة مبدعة، بل هو طي لصفحة ذهبية في تاريخ الفن الكويتي والخليجي، حيث ستظل أعمال حياة الفهد، التي اتسمت بالصدق والقرب من الناس، مدرسة فنية يتتلمذ على نهجها المبدعون، وستظل ذكراها العطرة حية في قلوب الملايين الذين أحبوها كأم وفنانة ورمز للفن الراقي والمحترم الذي قدمته طوال حياتها





