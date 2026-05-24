وداع تاريخي لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي وصدمة رياضية لإيما رادوكانو في رولان غاروس

تفاصيل رحيل المدرب بيب غوارديولا عن مانشستر سيتي بعد عقد من الإنجازات ونصائحه لخلفه، بالإضافة إلى تحليل لخروج إيما رادوكانو من بطولة فرنسا المفتوحة.

شهد ملعب الاتحاد لحظات عاطفية ومؤثرة للغاية مع إسدال الستار على واحدة من أنجح الفترات التدريبية في تاريخ كرة القدم الحديثة، حيث ودع المدرب الإسباني القدير بيب غوارديولا مسيرته الحافلة مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ورغم أن المباراة الأخيرة انتهت بخسارة الفريق أمام ضيفه أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، إلا أن هذه النتيجة لم تستطع أن تطغى على أجواء الاحتفاء والتقدير التي ملأت جنبات الملعب. فقد احتشدت جماهير السيتي لتكريم المدرب الكاتالوني الذي نجح في تغيير مكانة النادي ليس فقط على المستوى المحلي في إنجلترا، بل وعلى الصعيد الأوروبي والعالمي أيضاً، محققاً حصيلة مذهلة بلغت عشرين لقباً على مدار عشرة مواسم من العمل الدؤوب والابتكار التكتيكي الذي جعل من مانشستر سيتي قوة ضاربة في عالم الساحرة المستديرة.

لقد تحول غوارديولا إلى رمز للتفوق، تاركاً وراءه إرثاً من السيطرة والجمالية في اللعب، وهو ما تجلى في اللافتات العملاقة التي رفعتها الجماهير واصفة إياه بمغير قواعد اللعبة وصانع التاريخ. وفي سياق الحديث عن المرحلة المقبلة، أبدى غوارديولا انفتاحه الكامل على تقديم الدعم والمشورة لخليفته في قيادة الفريق، مشيراً إلى أنه سيتواصل معه فور إعلان النادي عن هويته رسمياً.

ومن المرجح أن يكون الإيطالي إنتسو ماريسكا، أحد مساعديه السابقين، هو الشخص الذي سيتولى هذه المهمة الصعبة لملء الفراغ الكبير الذي سيتركه بيب. وقد وجه غوارديولا نصيحة جوهرية لخلفه، حيث شدد على ضرورة أن يكون المدرب الجديد صادقاً مع نفسه وأن يتمسك بطبيعته وأفكاره الخاصة دون محاولة تقليد أي شخص، مؤكداً أن مانشستر سيتي يوفر بيئة داعمة بلا شروط، وهو ما يعتبر أكبر حظ يمكن أن يحظى به أي مدرب في العالم.

وفي الوقت ذاته، كشف المدرب الإسباني عن شعوره بالإرهاق الشديد بعد سبعة عشر موسماً من الضغط المستمر مع ثلاثة من أكبر أندية أوروبا، مؤكداً حاجته الماسة لفترة من الراحة والابتعاد عن أجواء التدريب في المستقبل القريب، معتبراً أن رحيله في هذا التوقيت هو القرار الصحيح لمصلحة النادي واللاعبين. ولم تخلُ مراسم الوداع من لفتات إنسانية ورياضية راقية، حيث تم تكريم اللاعبين الذين شكلوا العمود الفقري لمشروع غوارديولا، مثل البرتغالي برناردو سيلفا والإنجليزي جون ستونز، اللذين حظيا بتصفيق حار وممر شرفي في ظهورهما الأخير، تقديراً لسنوات العطاء والولاء.

وقد شهد الملعب إعادة تسمية وتوسعة مدرج خاص باسم بيب غوارديولا، في خطوة تؤكد تخليد النادي لذكراه وإنجازاته التي شملت ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا التاريخي عام ألفين وثلاثة وعشرين، ضمن سبعة عشر لقباً كبيراً. لقد كانت رحلة غوارديولا مع السيتي أكثر من مجرد تحقيق بطولات، بل كانت عملية إعادة صياغة لمفهوم كرة القدم في إنجلترا، حيث غادر الفريق بتشكيلة متجددة وقوية قادرة على مواصلة المنافسة على القمة.

وعلى صعيد آخر وفي عالم التنس، عاشت النجمة البريطانية إيما رادوكانو لحظات قاسية بعد ودعها المبكر لمنافسات فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان غاروس من الدور الأول. وجاء هذا الخروج الصادم نتيجة ارتكابها العديد من الأخطاء غير المقصودة التي وصلت إلى اثنين وأربعين خطأ، في مواجهتها أمام الأرجنتينية سولانا سييرا.

وكانت رادوكانو قد عادت للمنافسات بعد غياب دام شهرين ونصف بسبب إصابتها بمرض فيروسي، وهو ما بدا واضحاً في تراجع مستوى لياقتها البدنية وتأثر أدائها خلال المباراة، حيث خسرت المجموعة الأولى بشكل كارثي بنتيجة ستة صفر في غضون خمس وعشرين دقيقة فقط. ورغم محاولاتها استعادة توازنها في المجموعة الثانية وتقليص الفارق، إلا أن خبرة سييرا على الملاعب الرملية وتماسكها الذهني حسم المباراة لصالح الأرجنتينية بنتيجة ستة صفر وسبعة ستة، ليكون قرار رادوكانو بالعودة في موسم الملاعب الترابية بدلاً من التركيز على الملاعب العشبية قراراً غير موفق أدى إلى خروجها المبكر من البطولة





