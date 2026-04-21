وداعاً سيدة الشاشة الخليجية: مسيرة حياة الفهد التي رسمت ملامح الدراما العربية

استعراض شامل لمسيرة الفنانة الراحلة حياة الفهد، سيدة الشاشة الخليجية، التي تركت بصمة لا تُنسى في الدراما العربية عبر أكثر من خمسين عاماً من العطاء الفني.

رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة حياة الفهد ، تاركة خلفها إرثاً فنياً استثنائياً يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث شكلت وجدان المشاهد الخليجي والعربي عبر أجيال متعاقبة.

بدأت الفهد رحلتها الفنية في مرحلة التأسيس الأولى للتلفزيون والمسرح في دولة الكويت، حيث كانت شاهدة ومشاركة في صياغة ملامح الدراما المحلية منذ ستينيات القرن الماضي. ولدت الراحلة في عام 1948 ونشأت في ظروف صعبة، لكن إرادتها الصلبة دفعتها نحو التعلم الذاتي وإتقان اللغة، لتشق طريقها في عالم الإذاعة أولاً ثم التمثيل، متجاوزة كل التحديات الاجتماعية التي واجهت طموحاتها في تلك الحقبة الزمنية.

لم تكتفِ حياة الفهد بكونها ممثلة بارعة، بل أثبتت تميزها ككاتبة ومؤلفة، حيث ساهمت في صياغة نصوص درامية لامست قضايا المجتمع بصدق وشفافية، مما جعل أعمالها مرآة عاكسة لتحولات الأسرة الخليجية، بدءاً من حقبة السبعينيات والثمانينيات وصولاً إلى عصر الفضائيات والإنتاجات الحديثة.

خلال مسيرتها الحافلة، قدمت أعمالاً أيقونية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الذاكرة الفنية، مثل مسلسل خالتي قماشة ورقيه وسبيكة وجرح الزمن، حيث تميزت بقدرتها الفائقة على الانتقال بسلاسة بين الكوميديا السوداء والتراجيديا المؤثرة، ما استحق معه لقب سيدة الشاشة الخليجية عن جدارة. لم تقتصر مساهماتها على الشاشة الصغيرة فحسب، بل امتد عطاؤها إلى المسرح والسينما، إذ شاركت في أعمال سينمائية بارزة مثل فيلم بس يا بحر الذي يعد علامة فارقة في تاريخ السينما الكويتية.

تميزت الفهد بذكائها الفني في اختيار الشخصيات التي تحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية عميقة، وظلت حاضرة بقوة في السباق الرمضاني السنوي، حتى في سنواتها الأخيرة حيث قدمت أعمالاً أثارت الجدل والنقاش حول الهوية والانتماء والتغيرات الاجتماعية المعاصرة، مثل أم هارون ومارغريت، مؤكدة أنها فنانة متجددة لا تكرر نفسها.

إن رحيل حياة الفهد يمثل نهاية حقبة ذهبية في الدراما الخليجية، فهي لم تكن مجرد ممثلة، بل كانت مؤسسة وصرحاً فنياً كبيراً نال احترام وتقدير الجميع. حصلت خلال مشوارها الطويل على العديد من الجوائز والتكريمات الرسمية والشعبية، وتوجت مسيرتها بتقدير عالٍ في المحافل الفنية العربية، ومن أبرزها تكريمها في جوي أووردز عام 2023.

تركت الفهد فراغاً كبيراً في الوسط الفني، لكن أعمالها التي حُفرت في قلوب الملايين ستظل شاهدة على مسيرة فنانة نذرت حياتها للفن والكلمة الطيبة. كانت حياة الفهد دائماً تمثل صوت العقل والحكمة في أعمالها، وكانت رمزاً للالتزام المهني والتميز الإبداعي. ستظل ذكراها خالدة كنموذج للمرأة العربية التي استطاعت بجهدها وموهبتها أن تتبوأ مكانة رفيعة، وأن تُحدث تأثيراً مستداماً في الثقافة والفنون الخليجية، وستبقى أعمالها تُعرض وتُشاهد من قبل أجيال جديدة ستكتشف دائماً فيها عمق المعنى وجمال الأداء، لتؤكد أن الإبداع الحقيقي لا يعرف الغياب.





