وداعاً لهاني شاكر: رائد الطرب الأصيل يودع الحياة تاركاً إرثاً فنياً وإنسانياً

رحل الفنان المصري هاني شاكر عن عمر ناهز 74 عاماً، تاركاً إرثاً فنياً وإنسانياً كبيراً، حيث كان نموذجاً يحتذى به في الوسط الفني، وأثرى الساحة الفنية بأعماله الرائعة، إلى جانب أخلاقه الرفيعة وحس إنسانيته الكبير. وقد عبر العديد من الفنانين عن حزنهم العميق لفقدانه، مؤكدين أن ذكراه ستظل حاضرة في قلوبهم.

في قلب العاصمة الفرنسية باريس، أسدل الستار على الرحلة الأخيرة للفنان المصري هاني شاكر ، الذي رحل عن عمر ناهز 74 عاماً، تاركاً خلفه حالة من الصدمة والحزن في الوسط الفني وبين محبي الطرب الأصيل.

وبدا المشهد وكأن الأضواء قد خفتت في قلوب محبيه وأصدقائه، وكذلك تلاميذه الذين صاروا اليوم من نجوم الساحة، بعدما فقدوا صوتاً شكّل جزءاً من وجدانهم الفني. وفي هذا السياق، أجرت صحفية «عكاظ» تواصلاً مع عدد من أصدقاء الراحل المقربين، ممن رافقوه في مسيرته الفنية وشاركوه محطات نجاحه، وكشفوا جوانب إنسانية بارزة في شخصيته، خصوصاً خلال فترة توليه منصب نقيب الموسيقيين في مصر، إلى جانب حديثهم عن مشروعات فنية كان يطمح لإنجازها ولم يمهله القدر لاستكمالها.

اقتدى العديد من نجوم الساحة الفنية في الوقت الحالي بمسيرة هاني شاكر، الذي شكل بالنسبة لهم نموذجاً يحتذى به في الفن، وكان بمثابة المعلم الذي تأثروا بتجربته، ومن بينهم الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، التي عبرت في تصريح خاص لـ «عكاظ» عن حزنها العميق لفقدانه، مؤكدة أنهم خسروا قيمة فنية وإنسانية كبيرة، إذ لم يكن مجرد نجم، بل كان أخاً وصديقاً قريباً من الجميع، عرف بابتسامته الدائمة ورقته في التعامل ونبل روحه. ورغم الغياب، شددت شيرين على أن ذكراه ستظل حاضرة، بما تركه من إرث فني كبير، وبما عرف عنه من أخلاق رفيعة وبشاشة وجه وطيبة قلب، ليبقى واحداً من أبرز رموز الفن الذين تعلموا منه الكثير.

ومن بين الفنانين الذين ربطتهم به علاقة عمل طويلة خلال فترة توليه نقابة المهن الموسيقية، الفنان المصري حلمي عبدالباقي، الذي عبر عن حزنه الشديد لرحيل هاني شاكر، مؤكداً أن الخبر كان صادماً ومؤلماً بالنسبة له. وأوضح، أنه تعامل معه عن قرب لسنوات، ولمس فيه نموذجاً فريداً للإنسان قبل الفنان، إذ كان يتمتع بأخلاق رفيعة ورقي في التعامل، إلى جانب حس إنساني كبير في دعمه لزملائه داخل النقابة.

وأشار إلى أن الراحل لم يكن يتأخر عن مساعدة أي عضو يحتاج إلى دعم، خصوصاً في الحالات المرضية، حيث كان يولي هذا الجانب اهتماماً خاصاً، ويحرص دائماً على تقديم العون دون تردد. كما تحدث الفنان اللبناني وليد توفيق عن علاقته الفنية والإنسانية مع الراحل هاني شاكر، كاشفاً عن تعاون جمعهما في أغنية «كيف تنسى» باللهجة اللبنانية، والتي كان قد أعدها لنفسه في الأصل، لكنه لم يتردد في منحها لهاني شاكر تقديراً لموهبته الكبيرة ومكانته الفنية، مؤكداً أن العمل معه كان شرفاً كبيراً.

وكشف عن مشروعات فنية لم تكتمل بينهما، من بينها فكرة تقديم ديو غنائي، إلى جانب حفلات مشتركة كان من المخطط إقامتها تحت عنوان «الزمن الجميل»، إلا أن القدر لم يمهلهما لتحقيقها. وأشار إلى أنهما التقيا في عمل مشترك سابق في السعودية، وقدما سوياً أغنية «مداح الورد» على مسرح طلال المداح، مؤكداً أن هاني شاكر سيظل قيمة فنية كبيرة حاضرة في القلوب، مهما طال الغياب.

من جهته، استعاد المايسترو المصري مصطفى حلمي ذكرياته مع الفنان الراحل هاني شاكر، مشيراً إلى أنه رافقه في حفلاته على مدار نحو 10 سنوات، داخل مصر وخارجها، بما في ذلك حفلات دار الأوبرا المصرية، حيث كان المايسترو الأساسي له خلال السنوات الأخيرة. وأوضح، أن هاني شاكر كان حريصاً في كل حفل على تقديم برنامج متنوع يرضي مختلف الأذواق، رغم تلقيه طلبات مستمرة من الجمهور لأداء أغنيات بعينها، مثل «على الضحكاية»، و«لو بتحب»، وكان يحرص على تلبيتها، إلى جانب اهتمامه بتقديم أغنيات من تراث عبدالحليم حافظ، إذ اعتاد أن يضم إلى برنامجه في كل حفل أغنيتين من أعماله





