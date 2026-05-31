وداع حجاج اليمن في منفذ الوديعة بعد إتمام مناسك الحج

ودّع منفذ الوديعة الحدودي الواقع في محافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران ، الحج اج اليمن يين العائدين إلى بلادهم بعد إتمامهم مناسك حج هذا العام. وقد شهد المنفذ منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها كافة الجهات العاملة فيه، حيث سخرت الجهات الحكومية إمكاناتها وكثفت جهودها على الأصعدة الحكومية والصحية والاجتماعية من أجل خدمة الحج اج وضمان إسراع إنهاء إجراءات مغادرتهم لأراضي المملكة بكل يسر وسهولة ودون أي تأخير.

و جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وإشراف ومتابعة أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والتي تهدف إلى تهيئة وتذليل كل السبل الممكنة لمغادرة الحجاج إلى بلادهم، وتقديم أرقى مستويات الرعاية والعناية لضيوف الرحمن. وقد عبر عدد من الحجاج اليمنيين عن عميق شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على ما يبذلانه من جهود متواصلة لخدمة مشاعر الحجاج وبيت الله الحرام.

وأشاروا إلى أن التنظيم المميز لإدارة الحج، والخدمات المتكاملة التي وفرتها المملكة في مجال النقل والقطارات والمخيمات المجهزة بجميع سبل الراحة والرفاهية في جميع المشاعر المقدسة، أسهمت بشكل كبير في توفير الراحة والطمأنينة للحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. كما قدموا شكرهم الخاص لجميع العاملين في منفذ الوديعة على الحفاوة والترحيب الذين لاقوه منذ لحظة وصولهم إلى المنفذ،以及 حسن التعامل والتنظيم الرائع والتسهيلات التي قُدمت لهم، مما ساهم في إنهاء إجراءاتهم دون أي تأخير.

وفي سياق متصل، وبتزامن مع توافد حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج، تواصل وزارة التجارة تنفيذ جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لضمان عدم استغلال الحجاج and توفير المنتجات بأسعار مناسبة. أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بيانا أكدت فيه اكتمال استعدادات منظومة القطاع في مختلف مطارات المملكة لاستقبال مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام.

كما أن منظومة ضخمة عملت بتناغم ودقة عالية لخدمة ملايين ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام، وتوج الموسم بالنجاح في كل خطوة ودقيقة ومسار. وأعلنت city الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، نجاحها في إنقاذ حياة حاج من الجنسية الليبية تعرض لجلطة قلبية حادة أثناء وجوده في المشاعر المقدسة، gracias to الإمكانات الطبية المتقدمة والكادر الصحي المدرب





