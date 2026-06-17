وجهة البحر الأحمر: تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الفخامة والخصوصية والطبيعة البكر والاستدامة

تتميز وجهة البحر الأحمر في المملكة بكونها إحدى أفخم الوجهات البحرية العالمية، حيث تقدم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الفخامة والخصوصية والطبيعة البكر والاستدامة.

تبرز وجهة البحر الأحمر في المملكة كإحدى أفخم الوجهات البحرية العالمية، مقدمةً تجربة سياحية متكاملة تجمع بين ال فخامة وال خصوصية وال طبيعة البكر وال استدامة . وتتألق جزيرة شورى كبوابة حيوية للمنتجعات والأنشطة، إلى جانب أدرينا المعتمدة كليًا على الطاقة المتجددة بأكثر من 24 نشاطًا تفاعليًا بحريًا وبريًا.

تتموضع وجهة البحر الأحمر بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية البحرية الجديدة في المنطقة، مستفيدةً من موقعها على أحد أكثر السواحل نقاءً في العالم، حيث تمتد بين جزر بكر وشعاب مرجانية خلابة ومياه فيروزية تستقطب عشاق الطبيعة والفخامة على حد سواء. وتجمع الوجهة بين الاستدامة البيئية والتجارب السياحية الراقية، في نموذج يتيح للزوار الاستمتاع بالطبيعة دون الإضرار بها، وهو توجه يعكس تحولاً واضحاً في تفضيلات المسافرين نحو الوجهات الساحلية الراقية التي توفر خصوصية وخدمات متكاملة.

تبرز جزيرة شورى في قلب وجهة البحر الأحمر باعتبارها المدخل الرئيسي للزوار، إذ صُممت لتكون مركزاً حيوياً يضم منتجعات عالمية ومطاعم ومرافق ترفيهية متنوعة، مستوحاةً في تصميمها من جمال البيئة البحرية المحيطة. وتتيح الجزيرة للزوار الاستمتاع بالشواطئ الرملية البيضاء والرياضات المائية ورحلات القوارب، فضلاً عن منتجعات تطل مباشرة على مياه البحر الأحمر الصافية. تقدم أدرينا نموذجاً مختلفاً للترفيه الساحلي، إذ تعتمد كلياً على الطاقة المتجددة، وشُيدت مرافقها باستخدام تقنيات الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد للحد من نفايات البناء.

وتضم الوجهة أكثر من 24 نشاطاً تفاعلياً متنوعاً يجمع بين البر والبحر، من بينها أكبر حوض لركوب الأمواج، والتزلج على الماء، والقفز من المنحدرات، ومسارات الدراجات الوعرة، وتسلق الجدران، إلى جانب منطقة اجتماعية تضم ناديًا شاطئياً ومنصات للموسيقى الحية وعربات طعام متنوعة. ومع تنامي الطلب العالمي على السياحة الفاخرة والتجارب المميزة، تسعى وجهة البحر الأحمر إلى ترسيخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية، مستفيدةً من تنوعها الطبيعي ومشروعاتها الحديثة التي تجمع بين جمال الطبيعة ورقي التجربة السياحية





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وجهة البحر الأحمر سياحة فخامة خصوصية طبيعة استدامة

United States Latest News, United States Headlines