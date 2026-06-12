وثائقي جديد يكشف كيف صور الغرب مانديلا كإرهابي قبل إطلاق سراحه

تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ووثائقي جديد يكشفان أن نيلسون مانديلا كان يُصوّر كإرهابي في الغرب حتى أواخر الثمانينيات، قبل أن يصبح بطلاً عالمياً بعد خروجه من السجن وقيادته للمصالحة في جنوب أفريقيا.

يبقى مانديلا بالنسبة لكثيرين أحد أبرز الشخصيات السياسية والأخلاقية في القرن العشرين، ورمزًا عالميًا للنضال ضد العنصرية والاضطهاد، وهي المكانة التي تفسر استمرار حضوره في الذاكرة البريطانية والعالمية حتى اليوم.

كشف تقرير نشرته الصحفية إيمين سانر في صحيفة "الغارديان" البريطانية، أمس الخميس، عن كواليس مرحلة كان يُنظر فيها إلى الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا كإرهابي في الغرب قبل أن يصبح بطلاً عالمياً. ويأتي التقرير تزامناً مع وثائقي جديد بعنوان "أطلقوا سراح نيلسون مانديلا" تنتجه شركة Rogan Productions ويُعرض على القناة الرابعة البريطانية، مستعرضًا ثلاثة عقود من النضال الدولي ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

ونقل التقرير عن الناشط البريطاني ووزير حزب العمال السابق بيتر هاين قوله: إن الرأي العام الغربي لم يكن يتعامل مع مانديلا بوصفه بطلًا عالميًا كما هو الحال اليوم، بل كان يُصوَّر "كإرهابي" حتى أواخر الثمانينيات، مشيرًا إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر وصفته علنًا بهذا الوصف قبل سنوات قليلة من الإفراج عنه. كما يتضمن الوثائقي شهادات من دالي تامبو، نجل رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي الراحل أوليفر تامبو الذي عاش في المنفى بلندن منذ ستينيات القرن الماضي بعد حظر الحزب في جنوب أفريقيا.

ويروي تامبو أن عائلته كانت تتوقع باستمرار احتمال اغتيال والده على يد أجهزة النظام العنصري، خصوصًا بعد اغتيال شخصيات معارضة بارزة في الخارج. كما تحدث عن عمليات تجسس ومراقبة طالت منزل العائلة في لندن، وحوادث أمنية تركت أثرًا عميقًا في طفولته. وقال إن والده ورفاقه في المؤتمر الوطني الأفريقي كانوا مقتنعين بأنهم قد لا يعيشون حتى يروا نهاية الأبارتهايد، لكنهم واصلوا العمل السياسي رغم ذلك. ويبرز التقرير الدور الكبير الذي لعبته المقاطعة الرياضية والثقافية في عزل جنوب أفريقيا دوليًا.

فقد قاد هاين الاحتجاجات ضد جولات الفرق الرياضية الجنوب أفريقية في بريطانيا خلال أواخر الستينيات وبداية السبعينيات، ما ساهم في لفت انتباه الرأي العام إلى سياسات التمييز العنصري. أما على المستوى الثقافي، فقد تحولت أغنية "أطلقوا سراح نيلسون مانديلا" إلى نشيد عالمي للحركة المناهضة للأبارتهايد، بينما لعب الفنانون والموسيقيون البريطانيون دورًا مهمًا في تعبئة الرأي العام، وفق التقرير.

وأشار هاين إلى أن حفل ملعب ويمبلي عام 1988، الذي حضره فنانون عالميون ووصل إلى مئات الملايين من المشاهدين عبر التلفزيون، كان "نقطة تحول" في الحملة الدولية ضد نظام الفصل العنصري. كما يتناول الوثائقي الجوانب الإنسانية في شخصية مانديلا بعد خروجه من السجن. ويصفه هاين بأنه كان يمتلك قدرة استثنائية على التواصل مع الناس رغم مكانته العالمية، فيما يقول دالي تامبو إنه ظل بالنسبة إليه "العم نيلسون" أكثر من كونه زعيمًا تاريخيًا.

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "أطلقوا سراح نيلسون مانديلا" على القناة الرابعة البريطانية في 14 يونيو/حزيران الجاري، في عمل يوثق المسار الطويل الذي انتهى بانهيار نظام الفصل العنصري وصعود مانديلا إلى رئاسة جنوب أفريقيا. بعد أكثر من ثلاثة عقود على خروجه من السجن، لا يزال اسم نيلسون مانديلا حاضرًا بقوة في الوعي البريطاني، وهو ما يفسر الاهتمام المتجدد بالوثائقيات والكتب والبرامج التي تتناول حياته ونضاله ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. فمن هو مانديلا؟

ولماذا يحظى بهذه المكانة في بريطانيا رغم أنه كان في وقت من الأوقات شخصية مثيرة للجدل في الأوساط السياسية الغربية؟ وُلد نيلسون روليهلاهلا مانديلا في 18 تموز/ يوليو 1918 في قرية مفيزو بإقليم الكيب الشرقي في جنوب أفريقيا، وينتمي إلى أسرة ذات مكانة تقليدية في شعب الخوسا. تلقى تعليمه في مدارس تبشيرية ثم درس القانون، ليصبح لاحقًا أحد أوائل المحامين السود في البلاد.

وخلال الأربعينيات انضم إلى المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC)، الذي كان يقود النضال السياسي ضد سياسات التمييز العنصري التي كانت تتوسع آنذاك. في بدايات نشاطه، كان مانديلا من دعاة المقاومة السلمية والاحتجاجات المدنية. لكن بعد مذبحة شاربفيل عام 1960، التي قتلت خلالها الشرطة عشرات المتظاهرين السود، وحظر المؤتمر الوطني الأفريقي، خلص مانديلا ورفاقه إلى أن العمل السياسي السلمي وحده لم يعد كافيًا.

لذلك شارك عام 1961 في تأسيس الجناح العسكري للمؤتمر الوطني الأفريقي "أومخونتو وي سيزوي" (رمح الأمة)، الذي نفذ عمليات تخريب استهدفت منشآت حكومية ورموزًا للنظام العنصري، مع الحرص المعلن على تجنب استهداف المدنيين. وهذه المرحلة هي التي دفعت حكومات غربية عديدة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة، إلى التعامل معه لسنوات بوصفه "متطرفًا" أو "إرهابيًا" في سياق الحرب الباردة. في عام 1962 اعتُقل مانديلا، ثم حُكم عليه عام 1964 بالسجن المؤبد في محاكمة ريفونيا الشهيرة.

أمضى نحو 27 عامًا خلف القضبان، معظمها في سجن جزيرة روبن الشهير، حيث أصبح رمزًا عالميًا للمقاومة ضد الظلم العنصري. وخلال سنوات سجنه، تصاعدت حملات التضامن الدولية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا وأفريقيا، للمطالبة بالإفراج عنه وفرض عقوبات على حكومة بريتوريا. في 11 شباط/ فبراير 1990 خرج مانديلا من السجن بعد ضغوط دولية هائلة وتغيرات داخلية في جنوب أفريقيا. وقاد بعد ذلك مفاوضات مع حكومة الأقلية البيضاء لإنهاء نظام الفصل العنصري، في عملية تجنب خلالها البلد حربًا أهلية كان كثيرون يتوقعونها.

وفي عام 1994 أصبح أول رئيس أسود منتخب ديمقراطيًا في تاريخ جنوب أفريقيا، في انتخابات اعتُبرت لحظة تاريخية أنهت رسميًا عقودًا من الحكم العنصري. لم يكن مانديلا أول من ناضل ضد الأبارتهايد، لكنه أصبح رمزه الأبرز لسببين رئيسيين: الأول هو صموده خلال عقود السجن الطويلة دون التخلي عن قضيته. أما الثاني فهو تبنيه بعد خروجه من السجن خطاب المصالحة الوطنية بدل الانتقام، إذ دعا السود والبيض إلى بناء دولة مشتركة بدل تصفية الحسابات.

ولهذا حاز جائزة نوبل للسلام عام 1993 مع الرئيس الجنوب أفريقي فريدريك دي كليرك. يرتبط الاهتمام البريطاني بمانديلا بعدة أسباب تاريخية وسياسية، منها العلاقات الاستعمارية السابقة بين بريطانيا وجنوب أفريقيا، ودور لندن كمركز لنشاط المعارضة الجنوب أفريقية في المنفى، فضلاً عن الحملات الشعبية التي قادتها شخصيات بريطانية مؤثرة. ولا يزال إرث مانديلا حاضراً في بريطانيا من خلال التماثيل والشوارع التي تحمل اسمه، والمناهج التعليمية التي تدرّس قصته كرمز للنضال من أجل الحرية والمساواة





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