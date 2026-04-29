والد شهيد فلسطيني: ابني قُتل برصاص إسرائيلي مباشر دون مقاومة

روحي حماد، والد الشاب عبد الحليم حماد الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، يروي تفاصيل الاقتحام والقتل، مؤكدًا أن ابنه لم يشكل أي تهديد. كما يتحدث عن اعتداء القوات على ابنه الآخر واعتقاله.

أفاد روحي عبد الحليم حماد، والد الشاب ال فلسطين ي عبد الحليم حماد الذي قضى برصاص الجيش ال إسرائيل ي، بأن ابنه قُتل بإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جدًا خلال اقتحام قوات إسرائيل ية لمنزل العائلة في بلدة سلواد شرق رام الله ، مؤكدًا أن ابنه لم يشكل أي تهديد أو يقاوم.

وأوضح حماد في حديث للأناضول أن القوات اقتحمت المنزل في ساعة مبكرة من الصباح، وهاجمت الباب بعنف قبل أن تقتحم الداخل وتبدأ بالاعتداء على أفراد العائلة دون أي مبرر أو تحقق من هوياتهم. وأشار إلى أن ابنه عبد الحليم، وهو متزوج وأب لطفل يبلغ من العمر عامين، أصيب برصاصة مباشرة من مسافة لا تتعدى المتر أو المتر ونصف، مما أدى إلى استشهاده على الفور.

هذا وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب عبد الحليم روحي عبد الحليم حماد (37 عامًا) قد قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي، مع احتجاز جثمانه. كما أفادت مصادر محلية باعتقال شقيق القتيل ووالده خلال العملية، قبل الإفراج عن الوالد لاحقًا. في سياق متصل، اتهم حماد القوات الإسرائيلية بالاعتداء على ابنه الآخر، إسلام، بالضرب المبرح رغم عدم قيامه بأي فعل، قبل اعتقاله ونقله إلى معسكر عوفر، حيث لا يزال قيد الاعتقال حتى الآن.

وأكد حماد أنهم لم يبدوا أي مقاومة أو يقوموا بأي عمل عدائي، ومع ذلك تعرضوا للاعتداء والاعتقال. وأضاف أن القوات الإسرائيلية تعاملت مع منزلهم وكأنه مقر لمجموعة مسلحة وليس مسكنًا لعائلة مدنية. وأشار إلى أن الجنود قاموا بنقله مع ابنه إسلام إلى معسكر عوفر قبل الإفراج عنه، مع استمرار اعتقال ابنه إسلام.

وقد أكد شهود عيان للأناضول أن القوات الإسرائيلية اقتحمت الحي الذي تسكنه العائلة في وقت مبكر من الصباح، وداهمت المنزل، وسمع دوي إطلاق نار من الداخل، دون ورود أنباء عن وقوع اشتباكات في المنطقة. هذا الاقتحام يأتي في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تشمل اقتحامات واسعة النطاق، واعتقالات، وإطلاق نار، وسط اتهامات فلسطينية متكررة باستخدام القوة المفرطة.

وتشهد الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصعيدًا ملحوظًا في الاعتداءات الإسرائيلية من قبل الجيش والمستوطنين، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة الآلاف، بالإضافة إلى اعتقال عشرات الآلاف، وفقًا لمعطيات فلسطينية. وتثير هذه الأحداث تساؤلات حول طبيعة العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومدى التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. كما تثير مخاوف بشأن تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وتطالب السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة. وتؤكد المصادر الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية تستخدم القوة المفرطة بشكل منهجي ضد الفلسطينيين، وأنها لا تحترم حقوقهم الأساسية. وتدعو إلى تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات





