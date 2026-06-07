والد الطالب السعودي المقتول في بريطانيا: الحكم على القاتل لا يساوي شيئًا ولو أعطوا كل ثرواتهم فدية

يوسف القاسم، والد الطالب السعودي محمد القاسم الذي قُتل في كامبريدج، يتحدث عن تفاصيل القضية، مشيدًا بالتعامل السعودي والبريطاني، ويعبر عن فخره بالأمن السعودي ويدعو المسافرين للاعتماد على وطنهم.

أعرب يوسف القاسم ، والد الطالب السعودي المغدور محمد القاسم الذي قُتل في بريطانيا ، عن امتنانه للمستوى العالي من الأمان الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية، مُشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قد وضعت المملكة في مكانة مرموقة على خريطة الدول الآمنة.

وتحدث القاسم في مقابلة مع قناة الإخبارية عن فخره بحكومة المملكة التي واكبت قضية مقتل نجله منذ الساعات الأولى، مؤكدًا أن إيمانه وإسلامه هما مصدر صبره على هذا القضاء المُحّط. ووصف الحادث الذي تعرض له نجله في أحد شوارع كامبريدج، الذي يُعتبر من الأرقى، بأنه يُظهر انتشار خطاب الكراهية والعنصرية في بريطانيا دون رادعٍ حقيقي. وأبدى تقديره لسفارة المملكة في لندن التي سهلت إجراءاته وخففت من مصيبته، كما أشاد بفريق شرطة كامبريدج على مهنيتهم واحترافهم في التحقيق.

وذكر أن جثمان نجلهervices burial in the holy city of Mecca, with the funeral prayer performed on the Friday following the incident, noting that his son had pronounced the testimony of faith while dying with the help of his colleagues. وأكد رضاه بقضاء الله، معربًا عن أسفه لتجاهل الحكومة البريطانية تسليط الضوء إعلاميًا على القضية رغم توفر أدلة كثيرة، ومثمنًا دور قناتي الإخبارية والعربية في تغطية الحادث وتوثيق شهود العيان الذين أكدوا أن الجاني كان يتصرف بعجرفة وسفاهة ويطلق عبارات عنصرية وحزبية.

وأضاف أن نجله كان "ابن وطن"، وأن تفاعل السعوديين مع القضية جعله يشعر بأنه كسب أسرة وطنية كبيرة، مُشيرًا إلى أن الحكم على الجاني لا يُساوي شيئًا بالنسبة لهم، وقال: "لو أعطونا كل ما لديهم فدية فلن تساوي ظفرًا من أظافره، ونحن مسلمون ومؤمنون، ونعلم أن ما حدث قضاء من الله". وأكد على أهمية استكمال الإجراءات القانونية لتقطيع "العقل الفاسد" -في إشارة للجاني- لحماية المجتمع، مُوجهًا رسالة للمسافرين: "لن تجدوا وطنًا مثل وطنكم في مستوى الأمن، يمكنكم السير ليلًا نهارًا بأمان".

وشكر يوسف القاسم خادم الحامين الشريفين وولي العهد والمسؤولين والشيوخ والإعلام السعودي ورواد التواصل الاجتماعي على التعازي والمواساة والدعم، مؤكدًا أن كل الجهود بذلت لتحقيق العدالة. يُذكر أن الطالب محمد القاسم تعرض للطعن بسكين خلال مهمة دراسية في كامبريدج لمدة عشر أسابيع، وتم توجيه تهمة القتل وحيازة سكين في مكان عام لرجل يبلغ من العمر 21 عامًا من كامبريدش، كما تم القبض على شخصين آخرين للاشتباه في مساعدة الجاني





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