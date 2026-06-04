واضطرابات في بوليفيا وجولة إعادة في كولومبيا: تطورات سياسية في أميركا اللاتينية

تتناول الأوضاع السياسية في بوليفيا حيث يواجه الرئيس باز احتجاجات شعبية ودعم أمريكي، وفي كولومبيا حيث يتجه السباق الرئاسي إلى جولة إعادة بين اليسار واليمين.

تشهد بوليفيا و كولومبيا تطورات سياسية متسارعة تعكس حالة من الاضطراب والتحول في أميركا اللاتينية. في بوليفيا ، أعلنت الولايات المتحدة دعمها للرئيس رودريغو باز الذي يواجه احتجاجات شعبية واسعة بسبب نقص الغذاء والدواء الناجم عن إغلاق الطرق.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد في اتصال هاتفي مع باز تقديم مساعدات طارئة ودعم لوجستي، بينما ندد وزير الدفاع بيت هيغسيث بمحاولات الإطاحة بالحكومة الشرعية. باز، الذي ينتمي إلى يمين الوسط ويتولى منصبه منذ سبعة أشهر فقط بعد انتخابات تاريخية، أجرى إصلاحات اقتصادية شملت خفض دعم الوقود مما أثار غضب المواطنين. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن باز عن مشروع قانون يخول الجيش قمع التظاهرات واستعادة النظام العام.

الأوضاع الميدانية صعبة: اصطف آلاف البوليفيين لساعات لشراء الدجاج في لاباز، في مشهد يعكس معاناة الأسر من نقص حاد في الغذاء. الاحتجاجات التي تفاقمت بسبب السياسات التقشفية تهدد استقرار الحكومة الجديدة، وتضع واشنطن في موقف داعم لحليفها المحافظ. على الجانب الآخر من القارة، تتجه كولومبيا إلى جولة إعادة في انتخابات الرئاسة بين المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييّا واليساري إيفان سيبيدا.

دي لا إسبرييّا، الملقب بـ"النمر" والبالغ 47 عاما، فاز بالجولة الأولى بنسبة 44% من الأصوات مقابل 41% لسيبيدا، وذلك بعد حملة انتخابية شرسة تعهد فيها بمواجهة الجماعات المسلحة في الجو والبر والبحر. وهو مؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترمب ويخوض حملته من وراء زجاج مضاد للرصاص بسبب تهديدات العنف.

في المقابل، سيبيدا هو مهندس اتفاقيات السلام التاريخية مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) عام 2016، ويتعهد بمواصلة استراتيجية "السلام الشامل" التي يتبناها الرئيس الحالي غوستافو بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ البلاد. لكن بيترو يحظر عليه الدستور الترشح لولاية ثانية، وقد فشلت سياسته في وقف تصاعد العنف؛ إذ تشهد كولومبيا أسوأ موجة عنف منذ توقيع السلام، مع اغتيال قادة مجتمعيين ومقتل مدنيين في هجمات بسيارات مفخخة ومسيّرات.

منتقدو بيترو يرون أن استراتيجيته منحت الجماعات الإجرامية حرية مطلقة، مما أدى إلى ارتفاع صادرات الكوكايين إلى مستويات قياسية ودفع العديد من الكولومبيين إلى التفكير في الهجرة. تتقاطع الأزمتان في بوليفيا وكولومبيا مع تحديات اقتصادية وأمنية عميقة تواجهها دول أميركا اللاتينية. ففي بوليفيا، النقص الحاد في الغذاء والدواء يعكس هشاشة النظام الاقتصادي في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، بينما في كولومبيا، تحدد الانتخابات مصير استراتيجية السلام ومكافحة المخدرات في ظل عنف متصاعد.

الدعم الأميركي لباز يؤكد استمرار النفوذ الأميركي في المنطقة، خاصة في ظل التقارب الأيديولوجي مع اليمين المحافظ. وفي كولومبيا، يصطف المرشحان خلف رؤيتين متناقضتين: اليمين المتشدد الذي يعد بالحزم الأمني، واليسار الذي يراهن على التفاوض والبرامج الاجتماعية. الجولة الثانية في 21 يونيو ستحدد مسار البلاد لسنوات قادمة، وسط مخاوف من أن يؤدي فوز دي لا إسبرييّا إلى تصعيد الصراع المسلح، بينما قد يعيد فوز سيبيدا إحياء آمال السلام المجروحة.

في كل الأحوال، تعيش القارة اللاتينية لحظة مفصلية حيث تتجلى التناقضات بين المطالب الشعبية بالعدالة الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية، وبين الحاجة إلى الأمن والاستقرار في وجه الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة





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