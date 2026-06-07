واشنطن تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين كانتا تهددان الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية إسقاط مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز، في أحدث حلقة من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران حول حرية الملاحة في الممر الاستراتيجي.

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأحد، إسقاط مسيّرتين إيران يتين في مضيق هرمز ، مؤكداً أنهما كانتا تشكلان تهديداً مباشراً لحركة الملاحة الدولية. وجاء الإعلان عبر بيان للقيادة المركزية الأميركية سنتكوم على منصة إكس، حيث أوضحت أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط تمكنت من اعتراض وتدمير المسيرتين ال إيران يتين اللتين كانتا في مهمة هجومية باتجاه المضيق الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من إعلان سنتكوم مساء الجمعة إسقاط أربع مسيّرات إيرانية أخرى في المنطقة نفسها، تلاها استهداف مواقع رادار للمراقبة الساحلية الإيرانية. ورداً على تلك الضربات، أطلقت إيران صواريخ باتجاه منشآت عسكرية في كل من الكويت والبحرين، وهما دولتان حليفتان للولايات المتحدة. وأفاد الجيش الأميركي أن دفاعاته الجوية أسقطت ستة صواريخ باليستية إيرانية، فيما أخطأ صاروخ سابع هدفه، دون وقوع إصابات تذكر.

تتصاعد حدة التوتر في منطقة الخليج مع استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل تعثر المحادثات النووية وتبادل الاتهامات حول تهديد الملاحة البحرية. ويعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، وأي اضطراب فيه ينعكس على أسعار الطاقة والأسواق العالمية. وتؤكد الولايات المتحدة أنها لن تتهاون في حماية حرية الملاحة، بينما تتمسك إيران بحقها في الدفاع عن سيادتها، مما يبقي المنطقة على صفيح ساخن.

ويذكر أن هذه الحادثة تأتي في سياق تصعيد عسكري متبادل بين القوتين، حيث شهدت الأسابيع الماضية عدة عمليات اعتراض للمسيرات والصواريخ. وتسعى واشنطن إلى تعزيز وجودها العسكري في الخليج عبر نشر حاملات طائرات وأنظمة دفاعية متطورة، في محاولة لردع أي هجمات محتملة تستهدف السفن أو المنشآت النفطية. من جانبها، تواصل طهران تطوير قدراتها الصاروخية والطائرات المسيّرة، معتبرة أنها وسيلة ضغط في المفاوضات الإقليمية والدولية.





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