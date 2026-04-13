واشنطن تصعد ضغوطها على كوبا: فرض رسوم جمركية وتهديدات جديدة

في تصعيد جديد، تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الدول التي تتعامل مع كوبا في مجال النفط، بينما يرفض الرئيس الكوبي الاستسلام للضغوط الأمريكية ويؤكد على سيادة بلاده.

في تصعيد جديد للتوترات بين الولايات المتحدة و كوبا ، تتجه واشنطن نحو فرض ضغوط اقتصادية إضافية على الدولة الجزيرية، في خطوة تأتي في أعقاب فرض رسوم جمركية على السلع القادمة من الدول التي تتعامل مع كوبا في مجال النفط. هذا التحرك، الذي يمثل استمرارا ل سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تجاه هافانا، يهدف إلى التأثير على الاقتصاد الكوبي وتقويض قدرته على الاستمرار في سياساته الحالية.

تأتي هذه الخطوة في سياق علاقات متوترة تاريخيا بين البلدين، حيث تفرض الولايات المتحدة حصارا اقتصاديا شاملا على كوبا منذ عقود، مما أثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزيرة.

وبينما تتهم واشنطن كوبا بـ'السياسات والأفعال الضارة'، تعتبر هافانا هذه الإجراءات انتهاكا لسيادتها ومحاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.

من جانبه، رد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على هذه التهديدات بالإعلان عن رفضه الاستسلام للضغوط الأمريكية، مؤكدا على سيادة بلاده وحقها في تقرير المصير.

وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة إخبارية أمريكية، أعرب دياز كانيل عن استعداد كوبا للحوار مع الولايات المتحدة، ولكن دون شروط مسبقة. وأكد الرئيس الكوبي أن بلاده تتمتع بالاستقلال والسيادة، وأنها لن تخضع للإملاءات الأمريكية.

كما انتقد سياسة واشنطن ووصفها بالعدائية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا يحق لها المطالبة بأي شيء من كوبا في ظل هذه السياسات.

وتجدر الإشارة إلى أن كوبا تواجه أزمة طاقة حادة، تفاقمت بسبب نقص إمدادات النفط من فنزويلا، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الشعب الكوبي.

وتلعب هذه الأزمة دورا في تعقيد العلاقات بين البلدين، حيث تسعى واشنطن إلى استغلال هذا الوضع لزيادة الضغط على هافانا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متزايدة، مما يزيد من أهمية استقرار كوبا وأمنها القومي.

تعتبر هذه التحركات جزءًا من استراتيجية أوسع للولايات المتحدة في المنطقة، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها ومواجهة ما تعتبره تهديدات لأمنها القومي.

وتأتي هذه السياسات في ظل تصريحات من إدارة ترامب حول إمكانية 'الاستيلاء' على كوبا، مما يثير مخاوف بشأن المستقبل السياسي للجزيرة.

ويلعب وزير الخارجية الأمريكي من أصل كوبي، ماركو روبيو، دورا محوريا في تحديد مسار العلاقات مع هافانا، حيث يدعو إلى تغييرات في القيادة الكوبية.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار حالة عدم اليقين في العلاقات بين البلدين، مع احتمال تفاقم التوترات في المستقبل.

وتؤكد هذه الأحداث على أهمية الدبلوماسية والحوار في معالجة الخلافات بين الدول، وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.

ويبقى السؤال المطروح هو إلى أي مدى ستنجح هذه الضغوط في تحقيق أهدافها، وما هي التداعيات المحتملة على الشعب الكوبي والمنطقة.





كوبا الولايات المتحدة العلاقات الثنائية الحصار الاقتصادي الرئيس الكوبي الرسوم الجمركية السيادة

