واشنطن بين انسحاب مهين وتدخل عسكري: خيارات صعبة في أوكرانيا

تحذيرات من أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها مضطرة للاختيار بين ترك أوكرانيا أو التصعيد العسكري إذا فشلت جهود السلام، مع نقص حاد في صواريخ باتريوت ورفض روسي لأي تسوية لا تعالج جذور الأزمة.

في تحليل نشره موقع Responsible Statecraft، أشار الكتّاب إلى أن الولايات المتحدة ستجد نفسها قريباً أمام خيارين لا ثالث لهما فيما يتعلق بالصراع الأوكراني: إما التخلي عن كييف وتركها لمصيرها، أو التدخل العسكري المباشر الذي قد يؤدي إلى مواجهة خطيرة مع روسيا .

وجاء في المقال أن إدارة الرئيس دونالد ترامب إذا لم تستأنف عملية السلام خلال الأسبوع المقبل، فستكون مضطرة للاختيار بين انسحاب مهين أو تصعيد عسكري أعمق، مع احتمال حقيقي لاندلاع حرب شاملة بين القوتين النوويتين. وأضاف الموقع أن الدول الأوروبية تتحمل أيضاً مسؤولية كبيرة في إقناع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بقبول شروط السلام، خاصة في ظل تدهور الوضع العسكري لأوكرانيا.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر دبلوماسية أن زيلينسكي بعث برسالة عاجلة إلى ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون وأعضاء آخرين في الكونغرس، حذر فيها من أن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في صواريخ PAC-3 اللازمة لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، واصفاً الوضع في مجال القذائف المضادة للصواريخ بأنه الأسوأ منذ بدء الحرب. وأكد ترامب مراراً أن واشنطن أوقفت إرسال المساعدات العسكرية المباشرة إلى أوكرانيا، وبدأت بدلاً من ذلك بيع الأسلحة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يقوم بدوره بتسليمها إلى كييف.

وتعتبر روسيا أن هذه الإمدادات تعرقل أي تسوية سلمية وتجرّ الناتو إلى الصراع بشكل مباشر. من جانبها، أشارت المتحدثة السابقة باسم زيلينسكي، يوليا مندل، إلى أن تصريحه الأخير حول إمكانية انتهاء النزاع بحلول نوفمبر 2026 هو تصريح "منفصل عن الواقع" ويمثل مجرد "تسويق للأمل". وأكدت أن الوضع الميداني يتدهور باستمرار، وأن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على مواقعها.

في المقابل، أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات مع القادة الأوروبيين، مشيراً إلى أن موسكو تلاحظ إشارات تدل على أن أوروبا بدأت تدرك ضرورة الحوار. وأضاف أن الحل الدبلوماسي ممكن إذا تمت معالجة المصالح الأمنية الروسية، وتحديداً شرط عدم توسع الناتو شرقاً.

بدورهم، حذر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أن رغبة ترامب في إنهاء الصراع لن تتحقق دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، التي تعود إلى سنوات طويلة من تجاهل المخاوف الأمنية الروسية. وأكد أن أي اتفاق سلام يجب أن يعترف بالواقع الجديد على الأرض، بما في ذلك ضم شبه جزيرة القرم والمناطق الشرقية الأربع التي انضمت إلى روسيا بعد استفتاءات أُجريت في 2022.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل الولايات المتحدة وأوروبا لدفع أوكرانيا نحو حل تفاوضي، حيث ترى بعض الأوساط السياسية أن استمرار الحرب يخدم مصالح قوى دولية أخرى، وأن المجازفة بمواجهة مباشرة مع روسيا قد تؤدي إلى كارثة إنسانية واقتصادية عالمية. وفي هذا السياق، دعا عدد من الخبراء في العلاقات الدولية إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية للإشراف على مفاوضات سلام شاملة، تضم جميع الأطراف المعنية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كما شددوا على أهمية تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا لا تستفز روسيا، مقابل انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها حالياً. ويزداد هذا الموقف تعقيداً مع استمرار الهجمات المتبادلة على البنى التحتية للطاقة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في الشتاء المقبل. وبينما تترقب الأوساط الدولية نتائج الوساطات التركية والسعودية، يبقى السؤال الأكبر: هل يستطيع ترامب تحقيق وعوده الانتخابية بإنهاء الحرب بسرعة؟ أم أن التطورات الميدانية ستفرض واقعاً مختلفاً على جميع الأطراف





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أوكرانيا روسيا الولايات المتحدة مفاوضات السلام حلف الناتو

United States Latest News, United States Headlines