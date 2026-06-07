واشنطن تضغط في الوكالة الذرية وإسرائيل تقصف الضاحية.. تصعيد متبادل مع إيران

تتناول المقالة جهود الولايات المتحدة في مجلس محافظي الوكالة الذرية لكشف مصير يورانيوم إيران المخصب بعد القصف الإسرائيلي الأميركي، بالتزامن مع غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تهدد اتفاق وقف النار. كما تناقش ردود فعل إيران ومواقف روسيا والصين، وأثر هذه التطورات على المفاوضات النووية.

تتصاعد التوترات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع ضغط الولايات المتحدة على مجلس المحافظين لإصدار قرار يلزم طهران بكشف مصير يورانيوم ها المخصب بعد القصف الإسرائيلي الأميركي على منشآتها النووية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً جديداً بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مما يهدد اتفاق وقف النار الهش. وتواجه واشنطن مقاومة من روسيا والصين لأي إجراءات عقابية ضد إيران، بينما تتخوف القوى الغربية من رد طهران بتقليص تعاونها مع الوكالة. وفي تطور متصل، كشفت مصادر أن رئيس الموساد الجديد أقال نائبه، مما يثير مخاوف من خلل في عمل الجهاز على الجبهة الإيرانية.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعداد بلاده للعمل مع إيران للتخلص من مخزون اليورانيوم إذا تم التوصل لاتفاق. وتأتي هذه التطورات في ظل مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران تراوح مكانها. وتشير التفاصيل إلى أن مشروع القرار الأميركي، الذي وُزع قبل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين، يطالب إيران بتزويد الوكالة بمعلومات دقيقة عن حسابات المواد النووية والمنشآت الخاضعة للضمانات، وكذلك تمكين المفتشين من الوصول الكامل للتحقق من هذه المعلومات دون تأخير.

ورغم أن القرار لا يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي، إلا أنه يعتبر خطوة تصعيدية في ظل استمرار الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على مواقع مثل فوردو ونطنز وأصفهان منذ يونيو الماضي، مما أدى إلى تضرر هذه المنشآت وفقدان أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب. وتعتبر طهران التقرير الأخير للوكالة أداة ضغط سياسي، بينما تحذر الوكالة من أن عدم الوصول إلى المواقع يثير مخاوف انتشار نووي.

على صعيد متصل، تشن إسرائيل غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة أنها تستهدف بنية تحتية لحزب الله، معتبرة أن اتفاق وقف النار أصبح باطلاً بسبب رفض الحزب له واستمرار هجماته. وتؤكد مصادر إسرائيلية أن واشنطن كانت على علم مسبق بالغارة، رغم أنها لا تريد التصعيد، وأن الرئيس ترمب يغض الطرف عنها لتعويض نتنياهو عن الإحراج في محادثة هاتفية سابقة. وتصر الحكومة الإسرائيلية على تجريد حزب الله من سلاحها، رغم التحذيرات الدولية من تبعات ذلك.

هذه التطورات المتسارعة تضع المنطقة على حافة الهاوية، مع تعقيد المفاوضات النووية وإحياء احتمالية ردود فعل إيرانية عبر تقليص التعاون مع الوكالة أو توسيع الأنشطة النووية. ويبدو أن الباب أمام الحل الدبلوماسي يضيق، مع تمسك كل طرف بمواقفه ورفض التنازلات





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