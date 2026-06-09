واشنطن تشن ضربات على إيران رداً على إسقاط مروحية أباتشي وسط تصعيد متبادل

أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات دفاعية ضد إيران بعد إسقاط مروحية أباتشي، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في مضيق هرمز، وسط توتر بين البلدين واستمرار المفاوضات.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت شن ضربات دفاعية ضد إيران في الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الثلاثاء، رداً على إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي.

وأوضحت في بيان أن هذه الضربات هي رد مناسب على العدوان الإيراني غير المبرر، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الأهداف أو نطاق العمليات. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوبية، خاصة في جزيرتي قشم وسيريك الواقعتين في مضيق هرمز، بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء. وأكد التلفزيون الإيراني أن هذه الانفجارات تزامنت مع الإعلان الأمريكي، لكنه لم يقدم معلومات عن الأضرار أو الخسائر.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال، قال فيها إن الجيش أخبره أن الإيرانيين أسقطوا مروحية أباتشي متطورة كانت تقوم بدورية فوق مضيق هرمز، وأن الطيارين الاثنين بخير. وأضاف ترامب أنه سيرد على هذا الإجراء. وترتبط هذه الأحداث بسياق أوسع من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تخوض البلدان مفاوضات حساسة منذ بدء الهدنة في 8 أبريل الماضي، بهدف إنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير.

وتشهد هذه المفاوضات تعثرات متكررة، مما دفع واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل، بما فيها تلك الواقعة على مضيق هرمز الحيوي. وردت طهران بمنع مرور السفن عبر المضيق دون تنسيق معها، مما أثار مخاوف من انهيار الهدنة واستئناف القتال الذي تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم عالمياً. وفي تطور لافت، أعلن ترامب في تصريح صحفي أن اتفاقاً محتملاً مع إيران قد يوقع خلال يومين أو ثلاثة، وأن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور التوقيع.

لكن هذه التصريحات تزامنت مع الضربات الأمريكية، مما يثير التساؤلات حول جدية المفاوضات. وتثير هذه التطورات قلقاً دولياً واسعاً، خاصة في ظل أهمية مضيق هورمز كمعبر لنحو ثلث صادرات النفط العالمية. وتواجه الأسواق تقلبات حادة مع كل تصعيد، بينما تسعى الأطراف الإقليمية إلى احتواء التوتر. وتواصل إيران اتهام الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات وحصار بحري غير قانوني، مؤكدة أنها تتخذ إجراءات لحماية سيادتها.

في المقابل، تصر واشنطن على أن حربها مع إيران جاءت رداً على تهديدات سابقة، وتتهم طهران بتعطيش الاقتصاد العالمي عبر إغلاق المضيق. ومع استمرار الضغوط، يبدو أن مسار السلام ما زال هشاً، وأن أي حادث صغير قد يؤدي إلى تصعيد كبير، كما حدث بإسقاط المروحية التي شكلت ذريعة للضربات الأخيرة. وتتناقض تصريحات المسؤولين بين التفاؤل بإبرام اتفاق قريب والتهديد بالرد العسكري، مما يعكس حالة من الجمود والارتباك في المشهد السياسي





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