واشنطن تقترح رسوماً جمركية إضافية على الهند بسبب العمالة القسرية

اقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم تعريفة إضافية بنسبة 12.5% على الواردات الهندية، معتبرة أن الهند لم تتخذ إجراءات كافية للحد من استيراد السلع المصنعة بالعمالة القسرية. يأتي ذلك في إطار تحقيق بموجب المادة 301، مما قد يعقد مفاوضات التجارة الثنائية بين البلدين.

اقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم تعريفة إضافية بنسبة 12.5 في المائة على الواردات القادمة من الهند، كاشفة عن أنها من بين نحو 60 اقتصاداً لم تتخذ إجراءات كافية للحد من استيراد السلع المصنعة باستخدام العمالة القسرية.

جاء هذا الإعلان في اليوم الثاني من محادثات استمرت ثلاثة أيام بين مسؤولين تجاريين هنود ووفد أميركي يقوده مساعد الممثل التجاري الأميركي بريندان لينش في نيودلهي. وقد أشار مكتب الممثل التجاري الأميركي في تقرير من 92 صفحة نُشر يوم الثلاثاء إلى أن الهند 'أخفقت في فرض حظر فعّال على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمالة القسرية وتطبيقه بشكل صارم'، معتبراً أن سياسات الدولة الواقعة في جنوب آسيا غير معقولة وتشكل عبئاً على التجارة الأميركية.

وأكد الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أن 'تقاعس بعض أهم شركائنا التجاريين عن معالجة واردات السلع المنتجة بالعمالة القسرية أمر غير مقبول'. يأتي هذا التحرك في أعقاب تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأميركي بموجب المادة '301' الخاصة بممارسات التجارة غير العادلة، وذلك في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إعادة تفعيل الرسوم الجمركية الطارئة التي أبطلتها المحكمة العليا في فبراير الماضي.

وقد صنّف التحقيق الهند ضمن 54 اقتصاداً لا تفرض حظراً على استيراد السلع المصنعة باستخدام العمالة القسرية، مما يجعلها عرضة للرسوم الجمركية الأعلى المقترحة. في المقابل، تواجه ستة اقتصادات أخرى من بينها كندا والإكوادور والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والمكسيك وباكستان رسوماً أقل تبلغ 10 في المائة، رغم امتلاكها أطر حظر مماثلة، بسبب ما عدّه التقرير ضعفاً في تطبيق تلك الإجراءات.

وأوضح مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، أجاي سريفاستافا، أن نتائج التحقيق قابلة للطعن، مشيراً إلى أن التحقيق لم يركز على وجود عمالة قسرية في الصادرات الهندية نفسها، بل على ما إذا كانت الهند تمنع دخول واردات مرتبطة بالعمالة القسرية في دول أخرى. وأضاف أن الرسوم الجمركية المقترحة تبدو جزءاً من أدوات الضغط الأميركية الأوسع نطاقاً، وينبغي للهند التعامل مع إجراءات المادة 301 ومفاوضات اتفاقية التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة بوصفهما مسارين منفصلين.

وكان مصدر حكومي هندي قد أبلغ رويترز أن نيودلهي تعتزم إثارة قضية تحقيق المادة 301 خلال اجتماعاتها مع فريق لينش، والسعي إلى تخفيف الرسوم الجمركية المقترحة ضمن إطار اتفاقية التجارة الثنائية الأوسع بين البلدين. كما أشار تقرير مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أن الهند تؤدي دوراً وسيطاً في سلاسل توريد القطن المرتبطة بمدخلات يُشتبه في ارتباطها بالعمالة القسرية في الصين.

وقد صوّتت إحدى لجان البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من السلع الأميركية، في خطوة قد تؤثر على العلاقات التجارية عبر الأطلسي. من جهة أخرى، أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن الدور العالمي لعملة اليورو لم يطرأ عليه تغير يُذكر خلال العام الماضي، مما خيّب بعض الآمال في العملة الأوروبية.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير التجارة الهندي بيوش غويال أن الهند والولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما، بعد أشهر من المفاوضات المكثفة. وتسعى الهند من خلال هذه المفاوضات إلى تخفيف القيود التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع واشنطن، خاصة في ظل التوترات الناجمة عن التحقيق في العمالة القسرية.

هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه التجارة العالمية تقلبات كبيرة، حيث سجلت إندونيسيا أدنى فائض تجاري لها في ست سنوات خلال أبريل الماضي، في حين تسارع معدل التضخم السنوي في مايو مقترباً من الحد الأعلى للنطاق المستهدف. كما نمت صادرات كوريا الجنوبية خلال مايو بأكثر من المتوقع مسجلةً أقوى معدل سنوي لها منذ أكثر من أربعة عقود مدفوعةً بطفرة عالمية في استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد الطاقة، أعلنت هيئة تنظيم قطاع النفط والغاز الإندونيسية أنها تستهدف إنتاج 612500 برميل نفط يومياً و5.469 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً العام المقبل، بينما حددت الحكومة هدفاً لإنتاج النفط يبلغ 610 آلاف برميل يومياً لهذا العام. وفي الأخبار الاقتصادية الأخرى، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن النمو سيتباطأ هذا العام في مجموعة من الأسواق النامية بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات 41 دولة تُغطيها المؤسسة المعنية بتمويل التنمية بمعدل 3.1 في المائة هذا العام، وهو أقل من التوقعات بنحو 0.5 نقطة مئوية دون المستوى المتوقع في فبراير الماضي. تشير هذه المؤشرات إلى استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مع تأثيرات متباينة على الدول المختلفة





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