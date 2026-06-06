واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف تهريب غاز البترول المسال الإيراني

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة تهريب غاز البترول المسال الإيراني إلى آسيا، مستهدفة شركات وهمية وناقلات تحمل علم بنما، في إطار الضغط على طهران.

فرضت الحكومة الأميركية يوم الجمعة عقوبات جديدة تهدف إلى تجفيف مصادر الدخل النفطي ل إيران من خلال استهداف شحنات غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا التي تحاول المرور دون رصدها.

وأدرجت الولايات المتحدة على قائمتها السوداء عدداً من الأشخاص والمنظمات بتهمة تسهيل نقل غاز البترول المسال الإيراني إلى جنوب آسيا وشرقها بقيمة إجمالية بمئات ملايين الدولارات، بحسب بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف البيان أن هذه الشبكة لجأت إلى شركات وهمية في الإمارات العربية المتحدة والصين بالإضافة إلى أسطول الظل الإيراني لإخفاء وقود ذي منشأ إيراني والتحايل على العقوبات الأميركية.

بدورها قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على شبكة مؤلفة من أفراد وكيانات وناقلات تهرّب غاز البترول المسال إيراني المنشأ على أنه من سلطنة عمان وتنقله إلى جنوب وشرق آسيا. وأشارت الوزارة في تفاصيل نشرتها إلى أن أحدث العقوبات تستهدف 12 كياناً وشملت 6 ناقلات لغاز البترول المسال ترفع 4 منها علم بنما.

وقالت الوزارة إن تلك الشبكة استغلت شركات واجهة في الإمارات والصين وحسابات بنوك أجنبية لنقل ملايين من براميل غاز البترول المسال الإيراني مع إخفاء تلك الحقيقة للتهرب من العقوبات الأميركية. وفرضت الوزارة أيضاً عقوبات على شركة صرافة إيرانية هي مهرداد كراميان نيك وشركاه وعلى مسؤوليها، وقالت إنهم نقلوا مئات الملايين من الدولارات بعملات أجنبية نيابة عن بنوك إيرانية مدرجة في قوائم العقوبات.

توسع واشنطن باستمرار قائمتها السوداء للأنشطة المرتبطة بإيران في مسعى لزيادة الضغط إلى حد يجعل الوضع غير قابل للاستمرار في طهران. وتُجمّد العقوبات أي أصول يمتلكها الأفراد والمنظمات المستهدفة في الولايات المتحدة ويُحظر على الشركات والمواطنين الأميركيين التعامل معهم تحت طائلة العقوبات. في سياق متصل عادت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى حالة الجمود مع محاولة طهران رفع سقف مطالبها بالتمسك بمخزون اليورانيوم والمطالبة بالإفراج عن نصف أرصدتها المجمدة.

وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تُصر على وضع 50 في المائة من أصولها المجمدة تحت تصرفها فور توقيع مذكرة التفاهم. كما نقلت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري عن مصدر وصفت بالمقرّب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لم توافق مطلقاً على نقل بعض مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، وهي غير مستعدة لمناقشة القضايا المتعلقة بالملف النووي في المرحلة الحالية وتُفضّل تأجيل الأمر إلى مراحل لاحقة.

في الوقت نفسه ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر توجها إلى مختبر أوك ريدج الوطني في ولاية تنيسي للتشاور مع خبراء قد يضطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه البيت الأبيض التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب وبدء مفاوضات نووية متعمقة، وتريد الإدارة الأميركية أن يكون لديها خبراء على أهبة الاستعداد في حالة انطلاق تلك المحادثات.

ووصفت مصادر إقليمية مشاركة في الوساطة بين واشنطن وطهران المفاوضات بين البلدين بأنها في مرحلتها النهائية لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عقوبات أميركية إيران غاز البترول المسال تهريب النووي الإيراني

United States Latest News, United States Headlines