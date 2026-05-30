واشنطن تصنف عصابات البرازيل كمنظمات إرهابية وتثير مخاوف سيادية واقتصادية

قرار أمريكي بتصنيف عصابتي القيادة الحمراء وقيادة العاصمة الأولى في البرازيل كمنظمات إرهابية، مما يهدد الاستثمارات الأجنبية ويثير مخاوف لولا دا سيلفا من تدخل عسكري أمريكي.

في تطور دراماتيكي يعكس تصاعد التوترات الأمنية والسياسية بين واشنطن وبرازيليا، اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قراراً استراتيجياً حاسماً يقضي بتصنيف أكبر عصابتين للمخدرات و الجريمة المنظمة في البرازيل كمنظمات إرهابية.

هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ رسمياً في الخامس من حزيران يونيو المقبل، يستهدف بشكل مباشر عصابة القيادة الحمراء وعصابة قيادة العاصمة الأولى، وهما الكيانان الأكثر نفوذاً وفتكاً في المشهد الإجرامي البرازيلي. تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي الإف بي آي، والتي كشفت عن تغلغل خطير لهذه المنظمات خارج الحدود البرازيلية، حيث تم رصد خلايا تابعة لهما في اثنتي عشرة ولاية أمريكية، من أبرزها ماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك وفلوريدا وكونيتيكت وتينيسي.

وبحسب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فإن هذه العصابات لم تعد مجرد مجموعات إجرامية محلية، بل تحولت إلى منظمات عابرة للحدود تتسم بعنف مفرط وشبكات تهريب معقدة تمتد من قلب أمريكا اللاتينية وصولاً إلى العمق الأمريكي، مما استوجب تغيير تصنيفها القانوني لتمكين الولايات المتحدة من استخدام أدوات مكافحة الإرهاب ضدها. من الجانب البرازيلي، سادت حالة من القلق العميق داخل أروقة إدارة الرئيس لولا دا سيلفا، التي بذلت جهوداً ديبلوماسية حثيثة لتفادي وصول الأمر إلى هذا التصنيف.

تكمن المخاوف البرازيلية الأساسية في أن إدراج هذه العصابات تحت مسمى منظمات إرهابية قد يمنح الولايات المتحدة مسوغات قانونية للتدخل العسكري المباشر أو غير المباشر على الأراضي البرازيلية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب العالمي، وهو ما يعتبره الكثيرون مساساً بالسيادة الوطنية للبرازيل. علاوة على ذلك، تخشى الحكومة من تفعيل عقوبات مالية صارمة قد تطال المؤسسات المصرفية والبنوك البرازيلية التي قد تتعامل، ولو عن غير قصد أو نتيجة لتعقيدات العمليات المالية، مع أفراد أو شركات واجهة تابعة لهذه العصابات.

إن هذا التحول في التوصيف القانوني ينقل الصراع من إطار الجريمة المنظمة التي تعالجها الشرطة والقضاء، إلى إطار الأمن القومي والحروب ضد الإرهاب، مما يفتح الباب أمام إجراءات استثنائية قد تتجاوز البروتوكولات الديبلوماسية التقليدية بين البلدين. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد حذر الخبراء والمحللون من تداعيات وخيمة قد تلحق بأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. وفي مقابلة أجراها دوريجان مع شبكة جلوبو نيوز البرازيلية، أشار إلى أن هذا التصنيف قد يخلق بيئة من عدم اليقين تثير ريبة المستثمرين الأجانب.

إن تصنيف كيانات داخل الدولة كمنظمات إرهابية قد يؤدي إلى رفع درجة المخاطر السياسية المرتبطة بالاستثمار في البرازيل، حيث تخشى الشركات العالمية من الدخول في نزاعات قانونية أو التعرض لعقوبات أمريكية إذا ثبت وجود أي صلة غير مباشرة بأنشطتها مع هذه المجموعات. هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي البرازيلي.

إن التداخل بين الأمن القومي والاقتصاد يصبح جلياً عندما تدرك الأسواق أن الاستقرار الداخلي مهدد ليس فقط بالعنف العصابي، بل وباحتمالات التدخل الخارجي أو العقوبات الدولية، مما يضع إدارة الرئيس لولا أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في كيفية مكافحة الجريمة المنظمة داخلياً مع الحفاظ على علاقات استراتيجية متوازنة مع واشنطن تضمن عدم تضرر المصالح الاقتصادية العليا للبلاد. ختاماً، يمثل هذا القرار الأمريكي نقطة تحول في استراتيجية واشنطن تجاه الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية، حيث لم يعد يتم التعامل مع تهريب المخدرات كقضية جنائية فحسب، بل كتهديد أمني يتطلب أدوات استخباراتية وعسكرية متطورة.

وفي المقابل، تجد البرازيل نفسها في موقف حرج، حيث تضطر للموازنة بين رغبتها في القضاء على هذه العصابات العنيفة التي تفتك بمواطنيها، وبين خوفها من فقدان السيطرة على قراراتها السيادية أو التعرض لهزات اقتصادية عنيفة. إن المرحلة المقبلة ستشهد اختباراً حقيقياً للديبلوماسية البرازيلية في محاولة احتواء تداعيات هذا القرار وتقليل آثاره السلبية على الاستثمارات والسيادة الوطنية، بينما تواصل الولايات المتحدة تشديد الخناق على الشبكات الإجرامية التي ترى أنها تهدد أمنها القومي من خلال خلاياها المنتشرة في الولايات المتحدة





