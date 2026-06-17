واشنطن تخفي تفاصيل الاتفاق مع إيران بطلب من الوسيطين قطر وباكستان

كشفت مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعمد إخفاء التفاصيل الكاملة للاتفاق المبرم مع إيران، وذلك بناءً على طلب من الوسيطين قطر وباكستان. وأكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الدولتين طلبتا إبقاء النص الكامل للاتفاق سرياً في الوقت الراهن، على أن يُكشف عنه رسمياً بنهاية الأسبوع. وأثار هذا الإجراء تساؤلات حول طبيعة الاتفاق، خاصة مع استبعاد إسرائيل من الاطلاع على بنوده، والتضارب في تصريحات بنس حول الجانب المالي للصفقة.

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعمد إخفاء التفاصيل الكاملة للاتفاق المبرم مع إيران ، وذلك بناءً على طلب من الوسيطين قطر وباكستان.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في تصريحات صحفية أن الدولتين لعبتا دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وطلبتا إبقاء النص الكامل للاتفاق طي الكتمان في الوقت الراهن، على أن يُكشف عنه رسمياً في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الحالي. وأثار هذا الإجراء تساؤلات حول طبيعة الاتفاق ومدى التزام الأطراف به، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف بنوده وشروطه.

ولم تقتصر عملية حجب المعلومات على الجانب الإيراني فحسب، بل امتدت لتشمل الحليف الأقرب للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن تل أبيب مُنعت من الاطلاع على بنود هذا الاتفاق غير الرسمي. ووصف مراسل الشؤون الدبلوماسية في إحدى القنوات العبرية هذا التطور بأنه استثنائي وغير مألوف على الإطلاق بين حليفين مقربين وشريكين في الحرب على إيران، خاصة أنه يتعلق بقضية بالغة الأهمية تمس الأمن القومي الإسرائيلي.

وجاء هذا الكشف في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على خلفية البرنامج النووي الإيراني والتواجد العسكري الأمريكي في الخليج. وفي خضم هذا الغموض الذي يلف الاتفاق، شهدت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي حالة من التذبذب والتناقض بشأن الجوانب المالية للصفقة. فبعد أن أكد بنس في تصريحات أولية أن إيران لن تحصل على أي أموال على الإطلاق، تراجع عن موقفه لاحقاً ليؤكد عملياً وجود صندوق لإعادة الإعمار بمبلغ 300 مليار دولار خلال لقاء تلفزيوني مع إحدى الشبكات الأمريكية.

إلا أنه وبعد ساعات قليلة، وفي ظل موجة من الانتقادات الحادة داخل حزبه الجمهوري، عاد ليغير موقفه مجدداً، مؤكداً في تصريح لاحق أن إيران لن تحصل على سنت واحد من الأموال الأمريكية. وتسبب هذا التضارب في إرباك المراقبين والمحللين، حيث تساءل البعض عن مدى جدية الإدارة الأمريكية في التعامل مع الملف الإيراني، وما إذا كانت هناك جهات داخل الإدارة تسعى إلى عرقلة أي تقارب محتمل.

وفي سياق متصل، سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وجه تحذيراً صارماً لطهران، مؤكداً أن واشنطن ستستأنف هجماتها فوراً في حال أخلت إيران بتنفيذ أي من بنود الاتفاق. وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، صرح ترامب بأن الاتفاق المؤقت مع إيران ليس نهائياً، وإن بوسعه استئناف حملة القصف إذا لم يعجبه الاتفاق أو إذا أساءت طهران التصرف. وأضاف أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

من جانب آخر، أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن القيادات العسكرية الإسرائيلية تشعر بقلق بالغ بسبب غياب تأثير تل أبيب على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، واحتمال فرض الانسحاب من جنوب لبنان دون ضمانات أمنية كافية. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تخشى من أن يؤدي الاتفاق الأمريكي الإيراني إلى تقويض جهودها في محاربة الوجود العسكري الإيراني في سوريا، وتعزيز قوة حزب الله في لبنان.

كما أعرب مسؤولون إسرائيليون عن استيائهم من استبعادهم عن المحادثات، مؤكدين أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، تواصل قطر وباكستان جهودهما الوسيطة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، حيث أكدت الدوحة التزامها بدعم جميع الجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار والتفاهم المتبادل.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار سياسة التوترات المتبعة بين واشنطن وطهران منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، حيث شهدت المنطقة سلسلة من الاشتباكات والهجمات المتبادلة التي كادت أن تتحول إلى مواجهة شاملة. ومع اقتراب موعد الكشف الرسمي عن تفاصيل الاتفاق، يترقب المجتمع الدولي ما ستسفر عنه هذه الخطوة من تبعات على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسود العلاقات الأمريكية الإيرانية





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