واشنطن وطهران: احتمال عقد لقاء مباشر جديد قبل انتهاء وقف إطلاق النار

تدرس إدارة ترامب احتمال عقد اجتماع مباشر ثان مع مسؤولين إيرانيين، وسط مساعٍ دبلوماسية مكثفة وجهود إقليمية لتقريب وجهات النظر، مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار لإتاحة مزيد من الوقت للمحادثات.

يناقش مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب ، داخليًا، تفاصيل تتعلق باحتمال عقد اجتماع ثانٍ ومباشر مع مسؤولين إيران يين، وذلك قبل انتهاء وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل، شريطة أن تلوح الفرصة لذلك؛ رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيتحقق بالفعل. يكشف هذا التطور عن مساعي حثيثة للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة القائمة، ويعكس رغبة في استغلال أي فرصة متاحة لتجاوز حالة الجمود الراهنة. المصدر المطلع على هذه المناقشات، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، ذكر أن المسؤولين يبحثون في تواريخ ومواقع محتملة لعقد الاجتماع، وذلك في حال أحرزت المحادثات الجارية مع إيران والوسطاء في المنطقة تقدمًا خلال الأيام المقبلة، واصفًا هذه المناقشات بأنها 'أولية'. وأضاف المصدر: 'علينا أن نكون مستعدين لترتيب وتنظيم الأمر بسرعة في حال سارت الأمور في ذلك الاتجاه'. يعكس هذا الاستعداد المبكر مدى جدية التفكير في هذا الاحتمال، ومدى الأهمية التي توليها الإدارة لإيجاد حلول سلمية. الاجتماع المرتقب، إذا ما تم، سيكون بمثابة تتويج لجهود دبلوماسية مكثفة بذلت على مدار أسابيع، وشملت سلسلة من ال مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين كبار، ووسطاء إقليميين. هذا التعاون المكثف يشير إلى تعقيد الأزمة، وإلى الحاجة إلى تضافر الجهود للوصول إلى تسوية مقبولة.

تأتي هذه التحركات في أعقاب اجتماع مكثف عُقد السبت في إسلام آباد، والذي مثل تتويجًا لأسابيع من المفاوضات التي أُجريت مع كبار المسؤولين الأمريكيين والوسطاء، بمن فيهم باكستان، بالإضافة إلى تركيا ومصر وعُمان، وغيرها من الأطراف الفاعلة. كان اختيار إسلام آباد كمقر للاجتماع نتيجة سلسلة من المناقشات المكثفة، حيث طُرحت عدة مواقع لاستضافة المفاوضات قبل الاتفاق على العاصمة الباكستانية. وكشف المصدر أن مدينتي جنيف وفيينا وإسطنبول قد عادت لتُطرح مجددًا على الطاولة كخيارات محتملة لاستضافة جولة أخرى من المحادثات، مما يدل على المرونة في التعامل مع العملية التفاوضية. ويعكس هذا التوجه رغبة في إيجاد أفضل الظروف الملائمة لإجراء المحادثات، والحرص على اختيار الأماكن التي تتيح جوًا من الثقة والتفاهم. من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى احتمال عقد جولة أخرى من المفاوضات، مؤكدًا أن تركيا تلعب دورًا حيويًا في سد الفجوة وتقريب وجهات النظر بين الجانبين، مما يسلط الضوء على أهمية الدبلوماسية الإقليمية في هذه المرحلة الدقيقة. هذه الجهود الدبلوماسية المتواصلة تعكس إصرارًا على إيجاد حلول سلمية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

من جانبهم، أعرب أشخاص مطلعون على المحادثات عن تفاؤل حذر، مشيرين إلى أن مسؤولي الإدارة الأمريكية لا يزالون يعلقون آمالًا كبيرة على إمكانية التوصل إلى مخرج دبلوماسي للأزمة. وأضافوا أنه وبناءً على وتيرة المفاوضات خلال الأيام المقبلة، قد يتفق الجانبان الأمريكي والإيراني أيضًا على تمديد المهلة الزمنية لوقف إطلاق النار، لإتاحة مزيد من الوقت للمحادثات. هذا الاحتمال يفتح الباب أمام مزيد من الفرص الدبلوماسية، ويسمح بتعميق الحوار واستكشاف آفاق جديدة للحلول. إن تمديد وقف إطلاق النار، إذا ما تم الاتفاق عليه، سيوفر بيئة أكثر هدوءًا لإجراء المفاوضات، ويقلل من التوترات، مما يساهم في بناء الثقة بين الطرفين. إن هذه الجهود المتواصلة تعكس التزامًا راسخًا بالسلام، وإيمانًا بأهمية الحوار والتفاوض في حل النزاعات. إن التحديات كبيرة، لكن الأمل في التوصل إلى حل يلوح في الأفق، ويتطلب ذلك تضافر الجهود والعمل الدؤوب لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.





