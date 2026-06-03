واشنطن تفرض عقوبات على منصة نوبيتكس الإيرانية للعملات المشفرة

الولايات المتحدة تدرج أربعة كيانات إيرانية على قائمة العقوبات، بينها منصة نوبيتكس، في إطار سياسة الضغط الأقصى لمواجهة تحايل طهران على العقوبات الدولية.

في خطوة تصعيدية جديدة، أدرجت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، أربعة كيانات مرتبطة ب إيران على قائمة العقوبات، وكان في مقدمتها منصة " نوبيتكس "، أكبر منصة تداول عملات مشفرة في إيران .

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي أن النظام الإيراني يستغل تقنيات الأصول الرقمية للتحايل على العقوبات الدولية وتمويل أنشطته المحظورة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي الحالية. وتُعد نوبيتكس أكبر منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة، وقد لعبت دوراً محورياً في الاقتصاد الإيراني منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، حيث مكنت إيران من تجاوز العقوبات المصرفية الدولية عبر تحويل الأموال عبر الحدود دون الحاجة إلى النظام المصرفي التقليدي.

ويأتي هذا التصعيد في سياق التوتر الإقليمي المتصاعد بين واشنطن وطهران، خصوصاً بعد اندلاع مواجهات عسكرية مباشرة بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة، واستمرار الدعم الإيراني للجماعات المسلحة في المنطقة مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق. وتشكل العقوبات على منصات العملات المشفرة ضربة نوعية جديدة، حيث أصبحت هذه المنصات أداة رئيسية للالتفاف على النظام المصرفي الخاضع للرقابة الدولية.

ووفقاً لتقارير اقتصادية، فإن حجم التداول على منصة نوبيتكس تجاوز مليارات الدولارات سنوياً، مما جعلها شرياناً مالياً حيوياً للنظام الإيراني لتمويل أنشطته الخارجية. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن النظام الإيراني لم يتوقف عن دعم المليشيات رغم العقوبات الشديدة والمتاعب الاقتصادية التي يعاني منها، مشدداً على أن إيران تحاول عرقلة المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف روبيو أن طهران تريد من الولايات المتحدة رفع الحصار فوراً، لكن ذلك لن يحدث إلا بعد فتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن، في إشارة إلى استمرار التوتر في الممرات المائية الحيوية. وتأتي هذه الإجراءات الأمريكية تمهيداً لجولة جديدة من المفاوضات المحتملة، لكن واشنطن تؤكد أن أي تخفيف للعقوبات مشروط بإنهاء إيران لدعمها للوكلاء الإقليميين وتجميد برنامجها النووي والصاروخي.

ويُتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، حيث تعاني العملة الوطنية من انخفاض حاد، وترتفع معدلات التضخم والبطالة. ومع استهداف منصات العملات المشفرة، يصبح الالتفاف على العقوبات أكثر صعوبة، مما قد يزيد الضغط على النظام الإيراني لمراجعة سياساته الإقليمية. وتتابع الأسواق العالمية عن كثب تطورات هذا الملف، خاصة مع تزايد استخدام العملات المشفرة في تمويل الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود، مما دفع الدول إلى تشديد الرقابة على هذه المنصات





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