واشنطن تصعد ضغوطها على بغداد: تجميد مساعدات عسكرية وحجز شحنات دولار

تجميد برامج التعاون الأمني الأمريكي العراقي ووقف شحنات نقدية بـ 500 مليون دولار كأداة ضغط ضد الميليشيات المدعومة من إيران.

في خطوة تصعيدية تعكس عمق التوتر بين واشنطن وبغداد، اتخذت الإدارة الأمريكية قراراً بتجميد برامج التعاون الأمن ي وبرامج التدريب العسكري الموجهة للجيش العراق ي، وذلك في محاولة للضغط على الحكومة العراق ية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الميليشيات المسلحة التي تحظى بدعم إيراني. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الهجمات المتكررة التي استهدفت منشآت ومصالح أمريكية داخل العراق وفي دول إقليمية مجاورة، مما اعتبرته واشنطن تجاوزاً للخطوط الحمراء وتهديداً مباشراً لأمن قواتها واستقرار المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل ورقة ضغط استراتيجية تحاول من خلالها الولايات المتحدة دفع بغداد لتحمل مسؤولياتها في ضبط السلاح المنفلت الذي بات يقوض سيادة الدولة ويضع الحكومة العراقية في موقف حرج أمام المجتمع الدولي. على صعيد مواز، كشفت تقارير مطلعة عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية بوقف شحنة نقدية ضخمة تبلغ قيمتها قرابة 500 مليون دولار، كانت مخصصة للإرسال إلى البنك المركزي العراقي. هذه الأموال، التي تمثل في جوهرها عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة في حسابات خاصة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تم تجميدها بسبب مخاوف واشنطن الجدية من إمكانية تسرب هذه السيولة النقدية إلى أيدي الميليشيات المرتبطة بإيران، مما قد يسهم في تمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار. وقد أكد مسؤولون من الجانبين أن هذه هي الشحنة الثانية التي يتم تأجيلها، مما يشير إلى نهج أمريكي أكثر صرامة في مراقبة التدفقات المالية القادمة من العراق لضمان عدم وصولها إلى جماعات تصنفها الولايات المتحدة ككيانات تهدد مصالحها الاستراتيجية. تضع هذه الإجراءات الاقتصادية والأمنية حكومة بغداد في مواجهة معضلة صعبة، حيث تضطر إلى الموازنة بين الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع واشنطن من جهة، والتعامل مع النفوذ القوي للميليشيات المسلحة التي تمتلك ثقلاً كبيراً على الساحة المحلية من جهة أخرى. وبحسب المصادر، فقد أبلغت واشنطن الجانب العراقي بوضوح أن استئناف التمويل وبرامج مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري مشروط بتوقف هجمات الميليشيات بشكل نهائي، واتخاذ خطوات عملية وملموسة على أرض الواقع لتفكيك هذه الجماعات المسلحة ودمج عناصرها أو نزع سلاحها. إن هذه السياسة الأمريكية تعكس نفاد صبر الإدارة الحالية تجاه استمرار الفوضى الأمنية، وتؤكد أن الدعم الأمريكي للعراق لم يعد شيكاً على بياض، بل بات مرتبطاً بشكل وثيق بمدى قدرة الدولة العراقية على بسط سيطرتها الكاملة على أراضيها ومنع استخدامها كمنطلق لهجمات ضد حلفاء واشنطن أو مصالحها





