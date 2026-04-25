واشنطن تتهم شركات صينية بسرقة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتصعيد التوتر التكنولوجي

البيت الأبيض يطلق تحذيراً عالمياً ويتهم شركات صينية بسرقة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بينما ترفض الصين الاتهامات وتؤكد التزامها بحماية حقوق الملكية الفكرية. وتأتي هذه التطورات قبل قمة مرتقبة بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ.

تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة و الصين في مجال الذكاء الاصطناعي ، حيث وجهت واشنطن اتهامات صريحة لشركات صينية بسرقة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، وذلك في أعقاب إصدار البيت الأبيض تحذيراً عالمياً بهذا الخصوص.

وتعتبر هذه الاتهامات بمثابة تصعيد جديد في المنافسة التكنولوجية المحتدمة بين البلدين، والتي تشمل مجالات متعددة مثل أشباه الموصلات والاتصالات. وأكدت الخارجية الصينية رفضها القاطع لهذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها 'عارية عن الصحة' ومحاولة لتشويه الإنجازات الصينية في مجال التكنولوجيا. كما شدد المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن على التزام الصين بتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وكشفت برقية دبلوماسية أمريكية سرية أن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت بشن حملة عالمية لتسليط الضوء على ما تعتبره محاولات صينية لسرقة حقوق الملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي. وتستهدف هذه الحملة بشكل خاص شركة 'ديب سيك' (DeepSeek)، وهي شركة ناشئة صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى شركات أمريكية رائدة في هذا المجال مثل 'أوبن إيه. آي' (OpenAI) مطورة روبوت الدردشة 'تشات جي. بي.

تي' (ChatGPT). وتضمنت البرقية توجيهات للموظفين الدبلوماسيين في البعثات والقنصليات الأمريكية حول العالم للتحدث مع نظرائهم الأجانب حول 'المخاوف حيال استنساخ الخصوم لنماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية وتقطيرها'. يشير مصطلح 'التقطير' إلى عملية تدريب نماذج ذكاء اصطناعي أصغر حجماً باستخدام مخرجات نماذج أكبر وأكثر تكلفة، بهدف خفض تكاليف التدريب. وتؤكد الحكومة الأمريكية أنها 'لديها معلومات تشير إلى أن كيانات أجنبية مقرها الصين متورطة في عمليات سرقة أنظمة الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتطورة'.

في الوقت الذي تتصاعد فيه هذه الاتهامات، أعلنت شركة 'ديب سيك' عن إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي 'في4' (DeepSeek-V4 Preview)، والذي يتميز بقدرة معالجة سياقية ضخمة تصل إلى مليون رمز (token) وأداء قوي، مع الحفاظ على كونه مفتوح المصدر ومتاحاً للاستخدام المجاني. ويأتي هذا الإطلاق بعد أن أثارت الشركة جدلاً واسعاً العام الماضي بإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة أبهر الخبراء.

كما كشفت الشركة عن نسخة تجريبية من نموذج 'في4' تم تكييفه خصيصاً لتقنية رقائق 'هواوي'، مما يعكس سعي الصين لتعزيز استقلاليتها في قطاع التكنولوجيا. وقد حظرت العديد من الحكومات الغربية والآسيوية استخدام 'ديب سيك' في مؤسساتها الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات، إلا أن نماذج الشركة لا تزال تحظى بشعبية كبيرة على المنصات الدولية التي تتيح استخدام نماذج مفتوحة المصدر.

وتأتي هذه التطورات قبل أسابيع قليلة من لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، مما يثير مخاوف من أن هذه الاتهامات قد تزيد من حدة التوتر في الحرب التكنولوجية بين البلدين





