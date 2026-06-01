واشنطن وطهران تتبادلان الضربات وسط مساعي إنهاء الحرب

الولايات المتحدة تقصف مواقع إيرانية رداً على إسقاط مسيرة أميركية، والحرس الثوري يرد باستهداف قاعدة أميركية، في وقت تشهد فيه المنطقة مفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية شنت غارات جوية على مواقع عسكرية إيران ية في مطلع الأسبوع، وذلك رداً على ما وصفته بأعمال عدائية إيران ية تضمنت إسقاط طائرة مسيرة أميركية من طراز إم.

كيو-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية. وأوضحت القيادة في بيان لها أن الطائرات المقاتلة الأميركية دمرت دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضية ومسيرتين هجوميتين كانتا تشكلان تهديداً واضحاً للسفن المارة في المياه الإقليمية. وأكدت أن هذه الضربات تأتي في إطار حق الدفاع عن النفس وحماية القوات والمصالح الأميركية في المنطقة. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين أنه استهدف قاعدة أميركية في المنطقة رداً على الهجمات الأميركية، في أحدث حلقة من سلسلة التصعيد العسكري بين البلدين.

ويأتي هذا التبادل للضربات في وقت تشهد فيه المنطقة مفاوضات مكثفة تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، والتي خلفت آلاف القتلى ودماراً واسعاً في البنية التحتية. وتعتبر هذه الاشتباكات المباشرة بين القوتين العظميين تطوراً خطيراً يهدد استقرار الشرق الأوسط برمته، ويثير مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق. وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن إيران ترغب حقاً في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وأن أي اتفاق سيكون جيداً لواشنطن وحلفائها.

وأضاف ترمب أن إدارته تسعى إلى حل دبلوماسي للنزاع، لكنها لن تتردد في استخدام القوة إذا لزم الأمر. وتشير التحليلات إلى أن التصعيد الحالي قد يكون محاولة من الجانبين لتحسين مواقفهما التفاوضية قبل التوصل إلى أي اتفاق. وتواجه المفاوضات عقبات كبيرة، أبرزها الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني ونفوذ طهران في المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر المشاورات في الأيام المقبلة وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف إطلاق النار





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة إيران تبادل الضربات المفاوضات الحرب

United States Latest News, United States Headlines