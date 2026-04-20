واشنطن تحتضن الجولة الثانية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لترسيم الحدود

واشنطن تستعد لاستضافة جولة جديدة من المحادثات الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء لبحث ترسيم الحدود وتثبيت وقف إطلاق النار، وسط تأكيدات لبنانية على حماية السيادة الوطنية.

تتجه الأنظار نحو العاصمة الأمريكية واشنطن ، حيث تستعد وزارة الخارجية لاستضافة الجولة الثانية من المباحثات الرسمية بين لبنان و إسرائيل على مستوى السفراء، وذلك في خطوة تعكس المساعي الدولية المكثفة لاحتواء التوترات وضمان استقرار المنطقة. وقد صرح متحدث رسمي باسم الخارجية الأمريكية بأن واشنطن تلتزم بدور الميسر لهذه ال مفاوضات ، مؤكداً حرص الإدارة الأمريكية على دعم نقاشات بناءة تتمتع بحسن النية بين الطرفين، بهدف التوصل إلى تفاهمات تنهي حالة الجمود وتفتح أفقاً لحل النزاعات العالقة التي طال أمدها.

من جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جدول أعمال الاجتماع المرتقب يركز بشكل أساسي على ملف ترسيم الحدود البرية بين الجانبين. وأشار مصدر إسرائيلي مطلع إلى أن هذه المفاوضات لا تهدف فقط إلى ترسيم الحدود، بل تشكل فرصة استراتيجية لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي تصعيد عسكري جديد، رغم التحديات المعقدة المرتبطة بمناطق حساسة مثل مزارع شبعا. وفي سياق متصل، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي أن العمليات الميدانية تهدف بالدرجة الأولى إلى صياغة واقع أمني جديد يضمن عودة آمنة للسكان في شمال إسرائيل، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية تتابع عن كثب تطورات المسار السياسي والدبلوماسي. وعلى الضفة الأخرى، يواصل لبنان تعزيز حضوره الميداني والدبلوماسي؛ حيث أعلن الجيش اللبناني إنجاز أعمال البناء في جسر طيرفلسيه البديل فوق نهر الليطاني، مما يسهل حركة التنقل الضرورية للمواطنين. وعلى الصعيد السياسي، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن الهدف الأسمى من التفاوض هو إنهاء الأعمال العدائية بالكامل، ووضع حد للاحتلال، مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية المعترف بها. وقد حسم عون الجدل حول التمثيل اللبناني في المحادثات، مؤكداً أن الوفد المفاوض سيرأسه السفير السابق سيمون كرم، في خطوة تعكس التمسك بالثوابت الوطنية اللبنانية. يأتي هذا اللقاء المرتقب استكمالاً للاجتماع الأول الذي عقد الأسبوع الماضي بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي جمع السفيرة اللبنانية ندى حماده معوض بنظيرها الإسرائيلي يخيل ليتر، في مشهد دبلوماسي نادر يضع خارطة طريق جديدة لمستقبل العلاقات بين الدولتين في ظل الظروف الإقليمية الراهنة





