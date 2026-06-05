واشنطن وحلفاؤها في أميركا اللاتينية: بين دعم اليمين واتهامات التورط بالمخدرات

يتناول المقال انتقادات الرئيس الكولومبي بيترو لدعم ترمب لمرشح يميني متهم بتمثيل مهربي المخدرات، مقابل دعم واشنطن للرئيس البوليفي باز في مواجهة احتجاجات شعبية. تحليل للتدخل الأميركي في المنطقة.

وجه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو انتقادات حادة لنظيره الأميركي دونالد ترمب بسبب دعمه لمرشح اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الكولومبية المقبلة. واتهم بيترو ترمب بأن حلفاءه في كولومبيا هم مجموعة من مهربي المخدرات وأعضاء الميليشيات شبه العسكرية، مشيرا إلى أن دعم واشنطن لهؤلاء المرشحين يشكل خطرا على استقرار البلاد.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه كولومبيا تصاعدا في العنف منذ توقيع اتفاق السلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) عام 2016، حيث تمكنت جماعات مسلحة جديدة من السيطرة على مناطق واسعة من إنتاج الكوكايين. في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة دعمها للرئيس البوليفي رودريغو باز الذي يواجه احتجاجات شعبية واسعة بسبب سياساته الاقتصادية التقشفية. وتعهد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بتقديم مساعدات طارئة لبوليفيا لمواجهة نقص الغذاء والدواء الناجم عن إغلاق الطرق من قبل المحتجين.

كما حذرت واشنطن من أي محاولات للإطاحة بالحكومة الشرعية، في إشارة إلى التوترات السياسية المتصاعدة في بوليفيا التي شهدت تغييرا في القيادة بعد عقدين من حكم اليسار. تعكس هذه التطورات تدخل الولايات المتحدة المتزايد في شؤون أميركا اللاتينية، حيث تدعم واشنطن حلفاءها من اليمين لمواجهة نفوذ اليسار في المنطقة. ويبدو أن استراتيجية ترمب تركز على دعم المرشحين الذين يتبنون خطابا متشددا ضد الجريمة والهجرة، رغم اتهاماتهم بالتورط في قضايا فساد وتهريب مخدرات.

في المقابل، يواجه اليسار الكولومبي انتقادات بسبب فشل سياسات السلام في وقف العنف، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد قبل جولة الإعادة الحاسمة. تثير هذه السياسات الأميركية تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في أميركا اللاتينية، حيث تتداخل المصالح الجيوسياسية مع الصراعات الداخلية. ومع استمرار الأزمات الاقتصادية وتفشي الفساد، يبقى السؤال: هل ستنجح واشنطن في فرض هيمنتها على المنطقة أم أن الشعوب ستختار طريقا مستقلا





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