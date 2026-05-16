واشنطن ترحب بنقل القيادي في كتائب حزب الله محمد باقر الساعدي لمواجهة تهم إرهابية فدرالية

وزارة الخارجية الأمريكية تعلن ترحيبها باعتقال محمد باقر الساعدي، القيادي في مليشيا كتائب حزب الله العراقية، ونقله من تركيا إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتخطيط لـ 18 هجوماً إرهابياً في أوروبا وكندا وأمريكا.

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي صادر عنها اليوم السبت عن ترحيبها البالغ بعملية اعتقال ونقل القيادي البارز في مليشيا كتائب حزب الله العراقية، المدعو محمد باقر الساعدي ، من الأراضي التركية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب وملاحقة الأشخاص الذين يتورطون في تخطيط وتنفيذ عمليات تهدف إلى زعزعة الاستقرار العالمي واستهداف الأرواح والمصالح الأمريكية في مختلف أنحاء العالم. وشددت الخارجية الأمريكية على أن الساعدي يواجه الآن تهمًا جسيمة تتعلق بتوجيه وتحريض عناصر أخرى لشن هجمات دموية، مؤكدة أنه سيقف أمام القضاء الأمريكي لينال جزاءه العادل وفقاً للقوانين الفدرالية الصارمة التي تجرم أعمال الإرهاب والتحريض على القتل والاعتداءات المسلحة.

وفي تفاصيل العملية القانونية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المواطن العراقي محمد باقر سعد داوود الساعدي، وهو قيادي مرتبط بشكل وثيق بمليشيا كتائب حزب الله المدعومة من قبل إيران، قد تم توقيفه في تركيا قبل أن يتم نقله مباشرة وبسرعة فائقة إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية فدرالية. وبحسب شكوى جنائية فدرالية تم الكشف عن تفاصيلها في مانهاتن، فإن الساعدي متهم بالتخطيط لشن ما لا يقل عن ثمانية عشر هجوماً إرهابياً استهدفت عدة دول في القارة الأوروبية بالإضافة إلى كندا، وذلك منذ أواخر شهر فبراير الماضي.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه المخططات كانت تهدف إلى إيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية، مما يعكس حجم التهديد الذي يشكله هذا القيادي وشبكته على الأمن الدولي. وقد أظهرت الأدلة أن الساعدي كان يعمل كحلقة وصل أساسية بين القيادات في المنطقة والمنفذين في الخارج، مستخدماً وسائل تواصل مشفرة لتنسيق الهجمات وتجنب الرصد الأمني من قبل أجهزة الاستخبارات العالمية.

ولم تتوقف طموحات الساعدي الإجرامية عند حدود القارة الأوروبية، بل كشف مسؤولون أمريكيون أن المذكور خطط أيضاً لشن عمليات إرهابية داخل الأراضي الأمريكية مباشرة. وأوضحت التقارير الاستخباراتية أن الساعدي تعهد بدفع آلاف الدولارات كمكافآت مالية للمنفذين مقابل استهداف مؤسسة يهودية أو كنيس في مدينة نيويورك، في محاولة لبث الرعب واستهداف المدنيين بناءً على خلفياتهم الدينية والعرقية.

وأشار المحققون الفدراليون إلى أن هذه العمليات، بما في ذلك تلك المخطط لها في نيويورك وأوروبا، كانت تأتي في سياق رد فعل انتقامي ومنظم رداً على الإجراءات والعمليات العسكرية التي اتخذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المصالح الإيرانية أو ضد النظام في طهران. هذا الربط يؤكد أن الساعدي كان ينفذ أجندة إقليمية تهدف إلى نقل الصراع من الشرق الأوسط إلى قلب العواصم الغربية لزيادة الضغوط السياسية.

تعتبر هذه العملية ضربة قوية للبنية التحتية لمليشيا كتائب حزب الله، حيث يمثل اعتقال قيادي بمستوى الساعدي خسارة كبيرة في قدرات المليشيا على إدارة العمليات الخارجية وتجنيد العناصر في الغرب. ويرى مراقبون أن نقل الساعدي إلى الولايات المتحدة يبعث برسالة واضحة لجميع المجموعات المسلحة المدعومة من إيران بأن الحصانة الجغرافية لم تعد موجودة، وأن واشنطن ستسعى جاهدة لجلب المتورطين في الإرهاب إلى أراضيها لمحاكمتهم.

ومن المتوقع أن تكشف المحاكمات القادمة في مانهاتن عن تفاصيل إضافية حول شبكة التمويل والاتصالات التي استخدمها الساعدي، مما قد يؤدي إلى تفكيك خلايا أخرى كانت تعمل في الخفاء في دول غربية. إن هذه القضية تسلط الضوء مجدداً على التحديات الأمنية المتزايدة التي تفرضها المليشيات العابرة للحدود والتعاون الدولي الضروري لإحباط هذه المخططات الإرهابية قبل وقوعها





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محمد باقر الساعدي كتائب حزب الله الإرهاب الولايات المتحدة الأمن القومي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

البيئة تطرح 18 فرصة استثمارية لمشاريع الدواجن في حائل | صحيفة المواطن الإلكترونيةالبيئة تطرح 18 فرصة استثمارية لمشاريع الدواجن في حائل أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح 18 فرصة استثمارية في مخططات لمشاريع الدواجن في منطقة حائل،

Read more »

18 مهارة أساسية لـ طلاب المرحلة الابتدائية | صحيفة المواطن الإلكترونية18 مهارة أساسية لـ طلاب المرحلة الابتدائية تتابع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، تنفيذ 18 مهمة رئيسة لبرنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات

Read more »

انهيار جليدي يبتلع 18 شخصًا بأمريكا | صحيفة المواطن الإلكترونيةانهيار جليدي يبتلع 18 شخصًا بأمريكا تسبب انهيار جليدي في ابتلاع 18 شخصًا في إحدى الولايات الأمريكية، وفي وقت لاحق أعلن خفر السواحل الأمريكي عن إنقاذ الأشخاص

Read more »

سر ارتداء ليلى علوي فستانًا ظهرت به قبل 18 عامًا | صحيفة المواطن الإلكترونيةسر ارتداء ليلى علوي فستانًا ظهرت به قبل 18 عامًا أثار ظهور الفنانة المصرية ليلى علوي، بفستان سبق وأن شاركت به في أحد الأدوار السينمائية منذ 18 عامًا، ردود فعل

Read more »

اللواء جواس قاهر الحوثيين سطر 18 عامًا من البطولة وطالته يد الغدر في لحج | صحيفة المواطن الإلكترونيةاللواء جواس قاهر الحوثيين سطر 18 عامًا من البطولة وطالته يد الغدر في لحج سطر اللواء الركن ثابت جواس 18 عامًا من ملاحم البطولة في معقل ميليشيا الحوثي في صعدة،

Read more »

18 ناديًا في دوري المحترفين الموسم بعد المقبل | صحيفة المواطن الإلكترونية18 ناديًا في دوري المحترفين الموسم بعد المقبل كشفت تقارير إعلامية عن أن دوري المحترفين السعودي موسم 2023/ 2024 سيكون مكونًا من 18 فريقًا بدلًا من 16.

Read more »