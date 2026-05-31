واشنطن بوست تصف حج 2026 كمنظر إيماني عالمي يواجه تحديات مناخية وسياسية

تغطية واشنطن بوست لموسم حج 2026 تبرز نجاح السعودية في تنظيم أكثر من 1.7 مليون حاج رغم درجات حرارة مرتفعة وتوترات إقليمية، مع تركيز على الروح الإيمانية والطمأنينة في عرفات ومِنى.

قدمت صحيفة واشنطن بوست تغطية شاملة لموسم حج 2026 ، ووصفت الحدث باعتباره مشهداً إيمانيًا عالميًا تجسد فيه روح الوحدة الإسلامية وسط ظروف سياسية ومناخية معقّدة.

انطلقت المناسك في مكة المكرمة ببدء طواف الجماعات حول الكعبة، ثم تجمّع الحجاج على صعيد عرفات في لحظة ذروة روحية، حيث ارتفعت الأيدي بالدعاء والدموع تعبر عن شرف الرحلة التي يراها المسلمون قمة إيمانهم. على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت الأربعين درجة مئوية، إلا أن التركيز كان على السكينة والطمأنينة التي سادت الأجواء، مما أسهم في عزل المشهد الديني عن التوترات الإقليمية المتصاعدة.

أشارت الصحيفة إلى أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة بلغ أكثر من 1.7 مليون حاج، منهم نحو 1.546 مليون من دول خارج السعودية، ما يعكس قدرة الدولة على تنظيم تدفق ضخم من الزوار في مدة زمنية محدودة. وقد تولت الجهات المعنية توفير مرافق النقل، والخدمات الصحية، والأمن، إضافة إلى إنشاء مساحات ظل ومناطق للراحة، مع توجيهات واضحة لتناول الماء وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

في منى، تركزت الأنشطة على رمي الجمرات في ظل حرارة وصلت إلى 42 درجة، حيث استخدم الحجاج المظلات والرشاشات لتقليل مخاطر الإجهاد الحراري، مما يبرز الجهود المتكاملة لمواجهة التحديات المناخية. من الناحية التنظيمية، أكدت التقارير السعودية أن نظام إدارة الحشود شمل مراقبة دقيقة عبر تقنيات حديثة، وتنسيق بين قوات الأمن والهيئات الصحية لضمان سلاسة الحركة وسلامة الحجاج.

وعلاوة على ذلك، تم تعزيز إجراءات الأمن للحد من أي مخاوف تتعلق بالتحركات الإقليمية، مما جعل الحج في عام 2026 نموذجًا يحتذى به في الإعداد اللوجستي للفعاليات الضخمة. وقد خدم هذا النموذج رسالتين أساسيتين: أولًا إظهار قدرة السعودية على استضافة أعداد هائلة من المسلمين بأمان وكفاءة، وثانيًا إظهار أن الروح الإيمانية تتفوق على أي توترات سياسية، لتظل المآذن والمسجد الحرام رموزًا للوحدة والسلام في عالم متقلب.

بهذه الصورة، أثرى واشنطن بوست السرد الإعلامي للحدث بتفاصيل تُظهر الجانب الإنساني والروحي إلى جانب الإنجازات التنظيمية، مع إبراز أن الحج يظل رحلة إيمانية تتجاوز القيود الجغرافية والسياسية، لتظل من أسمى تجارب العبادة في التاريخ الإسلامي





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حج 2026 السعودية إدارة الحشود الظروف المناخية الوحدة الإسلامية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

روبرتو مارتينيز: بإمكان «رونالدو» المشاركة في مونديال 2030ينتظر الأسطورة كريستيانو رونالدو، إنجازا تاريخيا في مونديال 2026 كأول لاعب يشارك في 6...

Read more »

سماء جدة تشهد الليلة عبورًا مميزًا لمحطة الفضاء الدوليةالجزيرة - سلطان المواش تشهد سماء مدينة جدة مساء اليوم الأحد 31 مايو 2026 عبوراً مميزاً لمح

Read more »

رغم التراجع جراء حصار «هرمز»... النفط السعودي يهيمن على 45 % من واردات اليابانأظهرت بيانات رسمية تربع النفط السعودي على عرش إمدادات الخام إلى اليابان خلال شهر أبريل 2026.

Read more »

بيتكوفيتش يعلن قائمة الجزائر لمونديال 2026 بدون مفاجآتأعلن مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الأحد عن القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي جاءت خالية من المفاجآت.

Read more »

الصحة اللبنانية تعلن عن الحصيلة الإجمالية للهجوم الإسرائيلي حتى الساعةارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى يوم الأحد 31 مايو 2026، إلى 3412 قتيلا و10269 جريحا.

Read more »

بيتكوفيتش يكشف عن القائمة النهائية لمنتخب الجزائر في كأس العالم 2026كشف البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائري اليوم الأحد، عن القائمة النهائية لـ'محاربو الصحراء' استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

Read more »